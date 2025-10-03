Tecnología robótica y 3D redefinen la cirugía de reemplazo de rodilla y cadera

Dr. Brandon Bukowski explica cómo la robótica revoluciona el reemplazo de rodilla y las cirugías articulares

• Las cirugías articulares han dejado atrás el enfoque estandarizado; ahora, los procedimientos de reemplazo de rodilla y cadera se personalizan para cada paciente, mejorando la funcionalidad y reduciendo el dolor.

(03/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Minnesota, EE.UU.- Hasta hace no mucho tiempo, someterse a una cirugía de reemplazo total de cadera o de rodilla y afrontar la recuperación era una experiencia ardua y, a menudo, dolorosa. Aunque siguen siendo intervenciones quirúrgicas importantes, nuevas técnicas y tecnologías están redefiniéndolas — y mejorando los resultados de los pacientes, explica el Dr. Brandon Bukowski, cirujano ortopédico en el Sistema de Salud de Mayo Clinic en Mankato.

«La tecnología de reemplazo de articulaciones asistida por robot ha revolucionado las cirugías de cadera y rodilla,» dice el Dr. Bukowski.

Esta tecnología permite al cirujano:

• Realizar una planificación y un modelado preoperatorio tridimensional avanzados para garantizar que no haya compresión ni pinzamiento de tejidos, así como afinar el tamaño y la colocación del implante con un alto grado de precisión.

• Preparar el hueso e insertar los implantes con un nivel de precisión sin precedentes.

• Producir prótesis articulares personalizadas y específicas para cada paciente.

«Además, ha habido grandes avances en la anestesia utilizada para cirugía de reemplazo total de articulaciones en la última década,» agrega el Dr. Bukowski. «Con estos avances, los pacientes se recuperan más rápido y pueden levantarse y moverse tras la cirugía.»

Otra tecnología que avanza rápidamente en la cirugía ortopédica es la impresión 3D, que permite diseñar y crear implantes personalizados para abordar problemas complejos, como deformidades, pérdida ósea y anatomías inusuales de cadera o rodilla.

Esta tecnología prometedora aún necesita más datos a largo plazo antes de ser ampliamente adoptada. Mayo Clinic está a la vanguardia de la impresión 3D y ha sido fundamental para avanzar en sus aplicaciones clínicas.

Reemplazos de cadera

«Cualquier paciente que sea candidato para un reemplazo total de cadera ‘convencional’ también lo es para un reemplazo total de cadera asistido por robot,» explica el Dr. Bukowski. «Las cirugías de reemplazo de cadera han dejado de seguir un enfoque estandarizado para todos. Con un enfoque de ‘360 grados’, el cirujano puede personalizar la cirugía a cada paciente, eligiendo entre abordajes anterior directo, posterior o anterolateral.»

En cuanto a la recuperación y rehabilitación:

• Para la mayoría de los pacientes, la cirugía de reemplazo total de cadera se realiza el mismo día o requiere solo una noche de hospitalización.

• Los pacientes pueden caminar y subir escaleras justo tras la cirugía.

• La mayoría de los pacientes seguirán un plan de fisioterapia independiente en casa — sin la necesidad de asistir a una clínica de fisioterapia ambulatoria.

Reemplazos de rodilla

«Al igual que con los reemplazos de cadera, cualquier paciente que sea candidato para un reemplazo total de rodilla convencional también lo es para un reemplazo total de rodilla asistida por robot,» dice el Dr. Bukowski.

Como sucede con los de cadera, los reemplazos totales de rodilla suelen realizarse el mismo día o conllevan una noche de hospitalización, con los pacientes caminando y subiendo escaleras tras la cirugía. Para obtener los mejores resultados en fuerza y rango de movimiento, deben realizar ejercicios diarios en casa que complementen las sesiones de fisioterapia en una clínica ambulatoria.

«La excelente noticia para los pacientes que se someten a un reemplazo total de cadera y rodilla es que las técnicas y tecnologías de estas cirugías siguen evolucionando,» dice el Dr. Bukowski. «Sus principales objetivos son reducir el dolor, mejorar la funcionalidad y permitir que los pacientes retomen sus actividades cotidianas y aquellas que disfrutan.»