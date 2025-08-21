Rejuvenecimiento ovárico: IVI Panamá ofrece nuevas oportunidades a mujeres con infertilidad por edad

Esperanza reproductiva: técnicas avanzadas de rejuvenecimiento ovárico mejoran fertilidad en mujeres mayores

(21/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- A partir de los 35 años, la fertilidad femenina disminuye progresivamente, afectando la cantidad y calidad de óvulos disponibles. Ante esta realidad, el tratamiento de rejuvenecimiento ovárico se presenta como una alternativa innovadora para mujeres con baja reserva ovárica que desean concebir con sus propios óvulos.

“El rejuvenecimiento ovárico busca ofrecer nuevas oportunidades a mujeres de edad materna avanzada. Hoy contamos con técnicas respaldadas por evidencia científica que permiten aplicar estrategias personalizadas según cada caso”, explicó el Dr. Saúl Barrera, director médico de IVI Panamá.

Desde 2022, IVI Panamá lidera la región con el primer Centro de Excelencia en Rejuvenecimiento Ovárico, combinando biotecnología reproductiva, experiencia clínica y atención individualizada para abordar casos de insuficiencia ovárica prematura, baja respuesta a tratamientos previos e infertilidad asociada a la edad.

Técnicas aplicadas en el rejuvenecimiento ovárico

El tratamiento incluye procedimientos que activan folículos ováricos inactivos y restauran la función del ovario para mejorar la respuesta a terapias de fertilidad. Entre las técnicas destacan:

• ASCOT-1: Infusión intraovárica de factores de crecimiento derivados de células madre.

• PRGF (Plasma Rico en Factores de Crecimiento): También conocido como IVI Regenera Ovario, utiliza plasma enriquecido del propio paciente para regenerar tejido ovárico.

• OFFA: Fragmentación y reimplante de tejido ovárico para reactivar folículos residuales.

Estas terapias se aplican bajo protocolos clínicos rigurosos y seguimiento personalizado. Según datos de IVI, una sola ronda puede mostrar resultados entre 2 y 6 meses, evidenciando aumentos en la hormona antimülleriana (AMH) y una mayor cantidad de ovocitos recuperados durante la punción ovárica.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

El rejuvenecimiento ovárico está indicado para mujeres con baja respuesta a tratamientos previos o que desean agotar todas las posibilidades con sus propios óvulos antes de considerar alternativas como la ovodonación. “Este centro representa una esperanza real para muchas pacientes que antes no contaban con opciones. Nuestro enfoque está en brindar soluciones científicas y personalizadas”, agregó el Dr. Barrera.

Además del rejuvenecimiento, IVI Panamá ofrece estrategias como la vitrificación de óvulos para preservar la fertilidad en edades tempranas, permitiendo planificar la maternidad con mayor libertad.

Con unidades especializadas en endocrinología, genética, cirugía ambulatoria y salud integral, IVI Panamá acompaña a cada mujer en su camino hacia la maternidad, combinando tecnología avanzada, atención médica experta y apoyo emocional en cada etapa del proceso reproductivo.