El apoyo emocional y la especialización, claves en la reproducción asistida

IVI Panamá destaca la importancia del apoyo emocional en tratamientos de fertilidad

• El Dr. Saúl Barrera, director médico de IVI Panamá, enfatiza que la colaboración de un equipo multidisciplinario y el apoyo emocional son fundamentales para el éxito de los tratamientos de reproducción asistida.

(18/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La búsqueda de un embarazo sin éxito puede ser un camino complejo y emocionalmente exigente. En este contexto, la reproducción asistida requiere un enfoque integral que va más allá de la consulta ginecológica, combinando un equipo de especialistas de diversas áreas con un sólido soporte emocional. Según estudios clínicos de IVI Panamá, este modelo de atención no solo incrementa las tasas de éxito, sino que también mejora la experiencia del paciente.

Un enfoque multidisciplinario para la fertilidad

El doctor Saúl Barrera, director médico de IVI Panamá, explica que su modelo de atención se basa en la colaboración de un equipo multidisciplinario que incluye ginecólogos, genetistas, embriólogos, endocrinólogos, urólogos y psicólogos. «Muchos de los casos que atendemos son complejos y requieren la participación de múltiples especialistas. En IVI Panamá ofrecemos, en un solo lugar, un equipo que trabaja de forma coordinada para brindar soluciones integrales y personalizadas”, detalla el Dr. Barrera.

Este abordaje integral permite una detección precisa de las causas de infertilidad, la personalización de los tratamientos y un acompañamiento constante. La integración de unidades médicas especializadas, como las de Salud Integral de la Mujer, Salud del Hombre, Endocrinología Reproductiva y Cirugía Reproductiva Ambulatoria, aborda el problema desde múltiples ángulos. Esta sinergia ha demostrado ser clave para optimizar las posibilidades de éxito, lo que se refleja en que el 90% de los pacientes que completan el tratamiento logran el embarazo.

El pilar del apoyo emocional

Afrontar un tratamiento de infertilidad conlleva una carga emocional significativa, a menudo acompañada de ansiedad, frustración y culpa. Por esta razón, el apoyo psicológico se ha convertido en un componente esencial de la medicina reproductiva.

Psicología y bienestar emocional en tratamientos de salud: La salud mental como prioridad en la vida moderna, https://www.panama24horas.com.pa/salud-mental-panama

La Unidad de Apoyo Psicológico de IVI, conformada por expertos en el campo, ofrece sesiones individuales y grupales, técnicas de manejo de la ansiedad y entrenamiento en resiliencia emocional. El doctor Barrera subraya que «el apoyo psicológico marca una diferencia real», ya que ayuda a los pacientes a manejar los desafíos emocionales del proceso. De hecho, más del 90% de quienes reciben este acompañamiento reportan una reducción significativa de sus niveles de ansiedad, lo que contribuye a una mejor experiencia y a la adherencia al tratamiento. Este enfoque humanista, que combina ciencia y empatía, es un factor clave del éxito, con un 97% de los pacientes que recomiendan el centro.