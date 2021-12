Reproducción asistida: Una forma de cumplir el sueño de ser mamá

• Más del 80% de las mujeres menores de 38 años logran tener un hijo mediante técnicas de unión de un espermatozoide y un óvulo de forma artificial.

(8/Dic/2021 – web) Panamá.- Este 8 de diciembre es un día para celebrar y felicitar a las madres. Las familias panameñas se reúnen para conmemorar a esa importante persona que regala vida. Sin embargo, estas fechas también suelen ser difíciles para esas mujeres que se enfrentan a los diferentes trastornos de la infertilidad y están en la búsqueda de todas las opciones de reproducción asistida con el fin de lograr concebir.

Muchos pueden ser los problemas de salud que pueden afectar la capacidad de una mujer para quedar embarazada. Algunos de los más comunes son la endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, falla ovárica, fibromas uterinos, incapacidad para ovular, infecciones y trastornos autoinmunes; muchas de estas enfermedades son prevenibles ya que surgen por no llevar un control ginecológico o por buscar un embarazo a mayor edad.

El Doctor Saúl Barrera, director de IVI Panamá, manifiesta que “ la edad y el tiempo son factores cruciales a la hora de planificar tratamientos de fecundación o reproducción asistida, ya que estos pueden comprometer las posibilidades de éxito. Tomando esto en consideración tenemos que el 80% de las mujeres menores de 38 años logran tener un hijo mediante las técnicas destinadas a unir el espermatozoide con un óvulo cumpliendo así el sueño de ser mamá y poder celebrar el próximo día de las madres”.

IVI Panamá cuenta con 10 años de experiencia brindado las mejores técnicas de reproducción asistida con la última tecnología en tratamientos destinados tanto a parejas con problemas de infertilidad (infertilidad masculina, femenina o ambas) como a mujeres solteras que desean tener hijos mediante una inseminación artificial (IA), fecundación in vitro (FIV) y hasta la ovodonación.

La técnica de reproducción asistida más conveniente

Todos los casos son diferentes ya que no hay una causa única para todos los tipos de infertilidad existentes. En las parejas a veces el problema puede radicar en el hombre y otras en la mujer. Por otro lado, existen problemas de salud subyacentes y en otros puede no haber una causa aparente o nunca haberse presentado síntomas y la persona no se da cuenta hasta que está en la búsqueda de un embarazo.

“Para tomar la decisión de asistir a un centro de infertilidad se debe tomar como base un máximo de 12 meses de estar probando quedar embarazada y de 6 meses para las mujeres mayores de 35 años”, indica el doctor Barrera.

De ahí que el camino de los tratamientos de reproducción asistida no es simple, por ejemplo, si la mujer aún no se siente preparada para ser madre puede optar por alguna técnica de preservación de la fertilidad como la Vitrificación de Ovocitos para que sus óvulos pueden conservarse para ser utilizados cuando sea el momento correcto.

Por otro lado, en los casos de mujeres que están en pareja o son solteras y están buscando un embarazo sin lograrlo, es importante realizar una consulta para descartar problemas de fertilidad y luego optar por los siguientes tratamientos de reproducción que ofrece IVI Panamá:

• Inseminación Artificial: es la preparación de una muestra de semen de la pareja (o del donante), en el laboratorio especializado para luego ser colocado en el interior del útero de la mujer. Este tratamiento incrementa el potencial de los espermatozoides y las posibilidades de fecundación del óvulo y por ende de concebir.

• Fecundación in Vitro: en un laboratorio se une un óvulo con un espermatozoide con el fin de obtener embriones fecundados para luego transferir al útero de la madre y esperar que evolucionen hasta conseguir un embarazo.

• Ovodonación: una mujer o pareja puede recurrir al uso de óvulos de una donante para poder conseguir el deseo de la maternidad, en caso de no poder hacer uso de los propios gametos.

Cabe resaltar que antes de escoger el tratamiento adecuado los especialistas de IVI Panamá te apoyarán en el proceso de ser madre realizando primero todas las pruebas básicas necesarias como estudio hormonal basal, ecografía e histerosalpingografía (examen radiológico de la cavidad del útero y de las trompas de Falopio).

Este apoyo no sólo será desde la parte biológica ya que IVI Panamá también cuenta con la Unidad de Apoyo Psicológico, para preparar tanto física como psíquicamente para el viaje hacía la maternidad.

Sobre IVIRMA Global

IVI nació en 1990 como la primera institución médica en España especializada íntegramente en reproducción humana. Desde entonces ha ayudado a nacer a más de 250.000 niños, gracias a la aplicación de las últimas tecnologías. A principios de 2017, IVI se fusionó con RMA, convirtiéndose en el mayor grupo de reproducción asistida del mundo. Hasta la fecha cuenta con cerca de 80 clínicas y 7 centros de investigación, en 9 países y es líder en medicina reproductiva. www.ivi.es – www.rmanetwork.com.

Vía Prizmasoluciones