Revelan importantes estudios en torno al tratamiento contra la Esclerosis Múltiple durante congreso celebrado en Ámsterdam

Los datos sobre el inhibidor evobrutinib demuestran la estabilidad de la enfermedad a largo plazo en personas con EM recurrente (EMR).

(1/Nov/2022 – web) Panamá.- Durante el 38° Congreso del Comité Europeo para el Tratamiento y la Investigación de la Esclerosis Múltiple (ECTRIMS), celebrado hace unos días en Ámsterdam se discutieron los tópicos más relevantes acerca de la atención y tratamiento de la EM a nivel global.

Entre los avances expuestos, destaca el presentado por Merck, empresa líder en ciencia y tecnología, cuyo ensayo clínico demuestra con datos a largo plazo las puntuaciones de la Escala de Estado de Discapacidad Expandida (EDSS) en personas con EM recurrente remitente (EMR) tratadas con evobrutinib, un agente en investigación, así como nuevos datos que demuestran que los comprimidos de cladribina mejoraron la calidad de vida en personas con EMR muy activa durante dos años. Además, un estudio de seguimiento demostró que la reducción de las lesiones por resonancia magnética con cladribina se mantuvo desde el segundo mes hasta los dos años.

«La esclerosis múltiple tiene un profundo impacto en la calidad de vida de los pacientes. La mejora de ésta, a través de la terapia, es a menudo el resultado más importante para las personas que viven con la enfermedad», dijo Gavin Giovannoni, Profesor de Neurología de la Universidad Queen Mary de Londres.

Asimismo, señaló que “los datos presentados en ECTRIMS corroboran aún más el beneficio terapéutico de los comprimidos orales de cladribina al mejorar las medidas de calidad de vida a lo largo de dos años, junto con nuevas pruebas de que el efecto temprano sobre las lesiones a través de las imágenes por resonancia magnética se mantiene durante ese periodo«.

En el análisis final del estudio CLARIFY-MS se observaron mejoras estadísticamente significativas con respecto al inicio en las puntuaciones compuestas de salud física y mental de la Esclerosis Múltiple. Los cambios en las puntuaciones compuestas fueron consistentes en los subgrupos sin tratamiento y con tratamiento modificador de la enfermedad (DMT) previo. La tasa de recaída anualizada fue de 0,13 en todos los pacientes (0,08 en los pacientes que no habían recibido DMT antes de ser tratados cladribina) y la mediana de la EDSS no se modificó durante dos años. Además, no surgieron nuevos problemas de seguridad.

También se presentaron nuevos datos sobre los resultados de la resonancia magnética del estudio MAGNIFY-MS, que demostraron una reducción sostenida del número de lesiones por resonancia magnética, misma que se mantuvo hasta por dos años en personas con EMR muy activa.

Esto fue posible observarse gracias a la metodología del estudio con la cual se compararon las lesiones demostradas en imágenes por resonancia magnética al inicio de éste, en múltiples periodos de tiempo, desde el cribado inicial hasta el mes 24. A lo largo de los dos años, el perfil beneficio/riesgo de cladribina se mantuvo sin cambios y en línea con las observaciones realizadas durante el programa de ensayos clínicos.

Además, se mostraron durante ECTRIMS datos de seguridad basados en un análisis de 56.300 pacientes que recibieron cladribina, lo que representa 95.664 pacientes-años de experiencia, hasta julio de 2022. Con este estudio se reveló que el perfil de seguridad de cladribina es coherente con los resultados del programa de desarrollo clínico y los estudios CLARIFY-MS y MAGNIFY-MS.

«La amplitud de nuestros datos en ECTRIMS ejemplifica el compromiso de Merck por impulsar la innovación científica en pro de los paciente, es por ello también que se está desarrollando evobrutinib, a la vez que generamos datos nuevos y significativos para demostrar el perfil de seguridad y la eficacia de cladribina«, dijo Jan Klatt, Vicepresidente Senior, Jefe de la Unidad de Desarrollo de Neurología e Inmunología de Merck.

«Nuestro objetivo es asegurar que las personas que viven con EM, y quienes las tratan, tengan la información que necesitan para manejar a la enfermedad hoy y en el futuro«, puntualizó Klatt.

Con aportaciones como esta, Merck refuerza su compromiso por atender la salud de las miles de personas que viven con Esclerosis Múltiple, así como por fomentar el conocimiento de médicos especialistas, poniendo a su alcance las más recientes actualizaciones médicas.

Sobre la esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica e inflamatoria del sistema nervioso central y es la enfermedad neurológica no traumática e incapacitante más común en los adultos jóvenes. Se calcula que aproximadamente 2,8 millones de personas padecen EM en todo el mundo. Aunque los síntomas pueden variar, los más comunes de la EM incluyen visión borrosa, entumecimiento u hormigueo en las extremidades y problemas de fuerza y coordinación. Las formas recidivantes de la EM son las más comunes.

Acerca de Evobrutinib

Evobrutinib es un inhibidor oral altamente selectivo de la tirosina quinasa de Bruton (BTK) que se está desarrollando clínicamente como posible tratamiento de la esclerosis múltiple recidivante (EMR). Es el primer inhibidor de la BTK que ha demostrado su eficacia clínica en el mayor estudio de fase II con un seguimiento de más de tres años, así como que ha demostrado un impacto en los primeros biomarcadores de la inflamación central en curso que se correlacionan con la progresión de la enfermedad. Evobrutinib está diseñado para modular las respuestas de las células B, como la proliferación y la liberación de anticuerpos y citoquinas, así como para modular la activación de los macrófagos y la microglía. Redujo significativamente el volumen del SEL y los niveles de NfL en sangre, marcadores de la inflamación central en curso y de la neurodegeneración que predicen la discapacidad a largo plazo. La eficacia de Evobrutinib se optimizó mediante el estudio más exhaustivo de búsqueda de dosis de inhibidores de la BTK en la EMR, que demostró que una dosis de 75 mg dos veces al día logra la máxima eficacia en los criterios de valoración al mantener la inhibición de la BTK durante todo el intervalo de dosificación (se mantuvo una ocupación de la BTK superior al 95% en el 98% de los pacientes antes de la siguiente dosis). Actualmente se encuentra en fase de investigación clínica y no está aprobado para ningún uso en el mundo.

Acerca de Cladribina

Cladribina, aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) el 29 de marzo de 2019, es la primera y única terapia oral de corta duración para el tratamiento de adultos con enfermedad remitente-recurrente (EMRR) y enfermedad secundaria progresiva activa (EMSP). Debido a su perfil de seguridad, el uso de cladribina se recomienda generalmente para los pacientes que han tenido una respuesta inadecuada o no pueden tolerar un medicamento alternativo indicado para el tratamiento de la esclerosis múltiple (EM), y no se recomienda el uso de cladribina en pacientes con síndrome clínicamente aislado (SCA). Los pacientes deben seguir las instrucciones del proveedor de atención médica, incluidas las de detección del cáncer, la anticoncepción y los análisis de sangre. La dosis aprobada de cladribina es de 3,5 mg por kg de peso corporal durante dos años, administrada en un ciclo de tratamiento de 1,75 mg por kg al año, cada uno de los cuales consta de dos semanas de tratamiento. El mecanismo por el que la cladribina ejerce sus efectos terapéuticos en pacientes con esclerosis múltiple no se ha dilucidado por completo, pero se cree que implica efectos citotóxicos sobre los linfocitos B y T a través de la alteración de la síntesis de ADN, lo que da lugar a pruebas una disminución de los linfocitos. Cladribina provoca una reducción dependiente de la dosis en el recuento de linfocitos, seguida de una recuperación.

Sobre Merck

Merck, una empresa líder en ciencia y tecnología, opera en los sectores de la salud, las ciencias biológicas y la electrónica. Más de 60,000 empleados trabajan para marcar una diferencia positiva en la vida de millones de personas todos los días, creando formas de vida más alegres y sostenibles. Desde el avance de las tecnologías de edición de genes y el descubrimiento de formas únicas de tratar las enfermedades más desafiantes, hasta la habilitación de dispositivos inteligentes, la empresa está en todas partes. En 2021, Merck generó ventas por 19,700 millones de euros en 66 países.

La exploración científica y el espíritu empresarial responsable han sido clave para los avances científicos y tecnológicos de Merck. Así es como la compañía ha prosperado desde su fundación en 1668. La familia fundadora sigue siendo la propietaria mayoritaria de la empresa, la cual cotiza en bolsa. Merck posee los derechos globales sobre el nombre y la marca Merck. Las únicas excepciones son los Estados Unidos y Canadá, donde los sectores comerciales de Merck operan como EMD Serono en atención médica, MilliporeSigma en ciencias biológicas y EMD Electronics.

Aclaración sobre el nombre Merck

Merck es la empresa químico-farmacéutica más antigua del mundo. Merck es el original y mantiene los derechos globales tanto de la marca como del nombre Merck, excepto en los Estados Unidos y Canadá, donde la compañía opera como EMD Serono, MilliporeSigma y EMD Electronics.

Merck Centroamérica

Presente en Centroamérica desde 1971, Merck emplea a más de 200 personas en toda la región de Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Caribe Inglés. Los productos del Grupo Merck están presentes en las áreas de Healthcare y Ciencias de la Vida. Para más información consulta https://www.merckgroup.com/central-america y encuéntranos en LinkedIn e Instagram.

Fuente/Foto: Trendsetera