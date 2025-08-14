Roche impulsa atención equitativa del cáncer en Panamá con aliados estratégicos

Panamá fortalece la atención oncológica con herramientas digitales y unidades descentralizadas

Más de 400 pacientes referidos desde zonas rurales y una app gratuita marcan los avances del modelo.

La estrategia incluye formación, telemedicina y descentralización de servicios en hospitales regionales.

(14/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Más de 400 pacientes referidos desde zonas rurales y la incorporación de una plataforma digital gratuita marcan los avances del Programa Nacional de Navegación (PNN), impulsado por Roche y aliados estratégicos, como ANCEC, Maxia Latam, Universidad de Panamá, MIDES, Fundacáncer y APACAFA.

El programa, que forma parte de la Estrategia de Negocios Sostenible 2024–2027 de Roche, busca garantizar una atención integral, equitativa y oportuna para pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de cáncer, especialmente en zonas periféricas del país.

Atención más cercana y eficiente

El PNN brinda orientación, transporte, gestión de citas, apoyo económico y emocional. En 2024, ofreció más de mil servicios en comunidades como Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas y Los Santos. En Veraguas, el tiempo de referencia a especialistas se redujo de 24 a menos de 3 meses.

Una innovación clave ha sido la integración del programa a la aplicación BIENI, desarrollada por Maxia Latam, que permite a los pacientes acceder a información sobre citas, exámenes y centros de atención como el Instituto Oncológico Nacional o el Hospital Anita Moreno, sin costo y sin importar si son atendidos por el MINSA o la CSS.

Formación, telemedicina y expansión del modelo

Roche ha apoyado la descentralización de servicios oncológicos en hospitales de Veraguas, Los Santos y La Chorrera, mediante capacitación a personal de salud y articulación de equipos de teleconsulta. Estas acciones han permitido iniciar atención especializada en regiones alejadas, descongestionando el Instituto Oncológico Nacional.

Actualmente, el PNN se enfoca en cáncer de mama, cervicouterino e hígado, y se proyecta su expansión a patologías crónicas como la diabetes y sus complicaciones oculares.

“Los programas de navegación deberían ser una práctica estándar del sistema público. No solo optimizan recursos, sino que garantizan decisiones clínicas oportunas y efectivas”, afirmó Melissa Delgado, directora de Asuntos Corporativos de Roche para Centroamérica, Caribe y Venezuela.

Para obtener más información, visite www.roche.com.