Rompiendo mitos: el cáncer de próstata no solo es una enfermedad de hombres mayores

Cáncer de próstata: desmintiendo mitos sobre su diagnóstico y prevención

Aunque el cáncer de próstata afecta mayormente a hombres mayores, también puede presentarse en menores de 55 años. La detección temprana es fundamental.

(11/Jun/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- ¿Solo hombres mayores pueden padecer cáncer de próstata? La respuesta es no. Aunque esta enfermedad es más frecuente en hombres de 65 años, también se diagnostican casos en aquellos menores de 55 años. Este es uno de los principales mitos que rodean a una enfermedad silenciosa y de alta incidencia.

Las cifras son preocupantes. De acuerdo con Globocan, el cáncer de próstata ocupó el cuarto lugar entre los tipos de cáncer con más casos nuevos detectados, en el 2022, en el mundo, registrando más de 1.4 millones de diagnósticos y cerca de 397.430 muertes. Para ese mismo año, este tumor fue el más padecido entre los hombres panameños: se diagnosticaron alrededor de 1476 casos y fallecieron 390 pacientes.

Este tipo de cáncer se origina por la multiplicación de células en la próstata, que es una pequeña glándula que ayuda a producir el semen. La detección temprana es clave, ya que permite acceder a múltiples opciones de tratamiento, como la cirugía o radioterapia, entre otras. En fases iniciales, este cáncer tiene una alta probabilidad de cura.

Un cáncer silencioso

Otro de los mitos más comunes es que si el hombre no presenta síntomas, no tiene cáncer de próstata. Lo cierto es que este tipo de tumor suele ser asintomático en sus etapas iniciales, por lo que resulta crucial llevar un control con el médico tratante.

Cuando surgen síntomas, algunos hombres pueden notar sangre en la orina –que puede hacer que se vea de color rosa o similar a una gaseosa de cola–. La sangre también se puede presentar en el semen. Asimismo, los pacientes pueden experimentar una necesidad urgente y frecuente de orinar, inclusive durante la noche.

En etapas más avanzadas, esta enfermedad se disemina a otras partes del cuerpo, lo que se conoce como cáncer de próstata metastásico. En estos casos, los síntomas incluyen: sangre en la orina y semen, dificultad para orinar, dolor de espalda; dificultad para conseguir una erección (disfunción eréctil).

Mitos y verdades adicionales sobre el cáncer de próstata

Mito El cáncer no es hereditario en mi familia, es probable que no se desarrolle uno de próstata. Realidad: si bien las probabilidades de padecer este cáncer aumentan con los antecedentes familiares, no todos los casos son hereditarios. El cáncer de próstata es el más común entre los hombres y los factores de riesgo puede incluir desde la raza negra, hasta la edad, obesidad y factores de estilo de vida (por ejemplo, el tabaquismo). Mito Un diagnóstico de cáncer de próstata es una sentencia de muerte. Realidad: si bien es una enfermedad grave, es altamente tratable, más cuando se identifica en estadios tempranos. De hecho, la tasa de supervivencia a 5 años del cáncer de próstata es de un 98.6% si se trata a tiempo. La identificación temprana es la parte importante. Mito Las pruebas de detección del cáncer de próstata no son útiles. Realidad: las pruebas de detección son importantes y aunque son poco frecuentes en etapas tempranas, se recomienda consultar con el médico sobre los posibles factores de riesgo del paciente. Estas pruebas pueden permitirle al especialista detectar el cáncer, incluso, antes de que aparezcan los síntomas. Las más comunes son: ● Análisis de sangre del antígeno prostático específico (PSA). ● Examen rectal digital. Mito El cáncer de próstata y su tratamiento puede causar incontinencia urinaria. Hecho: ciertos tipos de cáncer de próstata pueden necesitar cirugía, los urólogos pueden realizar algunas estrategias quirúrgicas para prevenir o disminuir los problemas de fuga de orina. Sin embargo, no todos los hombres experimentarán estos efectos secundarios, lo que les permite continuar con su vida diaria sin alteraciones. Mito Si un hombre se hizo la vasectomía tiene más probabilidades de tener cáncer de próstata. Hecho: después de una amplia investigación, se ha demostrado que las vasectomías no se relacionan con un mayor riesgo de padecer esta enfermedad; por lo tanto, hacerse una vasectomía no aumenta las posibilidades un cáncer de próstata.

Para Pfizer, el cáncer sigue siendo uno de los mayores desafíos de salud en la vida de todas las personas. Hace 30 años, la idea de un mundo sin esta enfermedad no era más que un sueño; sin embargo, hoy, la empresa colabora con la comunidad oncológica para llevar innovaciones que satisfagan las necesidades de estos pacientes y ayuden a garantizar que todos tengan acceso a una atención óptima contra el cáncer, sin importar quiénes sean o a dónde vivan.

Consulte con su médico.

Referencias:

1 Prostate Cáncer Foundation of Australia. PCFA: Mitos sobre el cáncer de próstata desmentidos. Disponible en:https://www.pcfa.org.au/news-media/news/prostate-cancer-myths-debunked/ Último acceso en junio del 2025.

2 Mayo Clinic. Enfermedades y afecciones. Cáncer de próstata. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/prostate-cancer/symptoms-causes/syc-20353087 Último acceso en junio del 2025.

3 Fact Sheet World. Disponible en: https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/900-world-fact-sheet.pdf Último acceso en junio del 2025.

4 Panamá Fact Sheet. Disponible en https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/591-panama-fact-sheet.pdf Último acceso en junio del 2025.

5 Asian Institute of Nephrology and Urology. Myths and facts about prostate cancer. Disponible en https://ainuindia.org/myths-and-facts-about-prostate-cancer/ Último acceso en junio del 2025.