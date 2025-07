Salud accesible y comprensible: clave para reducir desigualdades y fortalecer economías

Mejorar la alfabetización en salud puede ahorrar $303 mil millones y potenciar el PIB, revela estudio global

Haleon y Economist Impact presentan el Índice de Inclusión en Salud, destacando los beneficios del autocuidado informado.

(25/Jul/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En el marco del Día Mundial del Autocuidado, un estudio internacional subraya que incrementar en solo un 25% los niveles de alfabetización en salud podría ahorrar hasta $303 mil millones anuales en 40 países. Esta investigación, presentada por Economist Impact con el respaldo de Haleon, revela que entender y utilizar correctamente la información médica es vital para tomar decisiones acertadas sobre el bienestar.

El Índice de Inclusión en Salud analizó cuatro grupos históricamente marginados —personas con baja alfabetización, mujeres, adultos mayores y personas de bajos ingresos—, evidenciando que un sistema más inclusivo no solo reduce muertes evitables, sino que además impulsa el crecimiento económico y disminuye gastos sanitarios.

Actualmente, las personas con bajo nivel de alfabetización en salud incurren en un promedio de $2.408 dólares anuales en gastos médicos, mientras que quienes comprenden mejor la información médica gastan apenas $868 dólares. Esta brecha se traduce en un llamado urgente a empoderar a las personas mediante el acceso equitativo al conocimiento en salud.

Para Haleon, compañía líder en salud para el consumidor, estos resultados confirman que el autocuidado informado es un motor del desarrollo sostenible. “En países como Panamá, avanzar hacia una salud más inclusiva es esencial para mejorar la calidad de vida”, destacó David Linsenmeier, director para LATAM. Kassandra Robles, gerente general para Centroamérica y el Caribe, agregó: “La salud inclusiva no es una aspiración: es una necesidad urgente en medio de los desafíos globales”.

Marcas como Panadol, Centrum y Sensodyne se alinean con esta misión, empoderando a millones para que tomen el control de su salud. El estudio reafirma que la alfabetización en salud es clave para adoptar prácticas sostenibles de autocuidado, prevenir enfermedades crónicas y reducir desigualdades.

