Salud masculina: los síntomas principales sobre los que hay que actuar

(8/Jun/2023 – web) Londres.- A medida que los hombres envejecen, incluso aquellos acostumbrados a una buena salud pueden desarrollar síntomas que afecten su calidad de vida y es importante que se los mencionen a sus médicos. Vikas Mehta, Licenciado en Medicina y Cirugía, un médico de Mayo Clinic Healthcare en Londres, describe varios signos físicos que vale la pena controlar.

«Los hombres generalmente no se sienten cómodos contándoles a otras personas sobre los síntomas que afectan sus vidas», dice el Dr. Mehta, un miembro del Colegio Real de Médicos de Cabecera y de la Facultad de Salud Sexual y Reproductiva del Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos. «A menudo, estás afecciones son tratables».

Por ejemplo:

Síntomas urológicos y salud sexual:

• La necesidad de orinar a menudopuede ser una señal de problemas en la próstata o la vejiga, o de diabetes.

• La micción difícil o dolorosa también se debería controlar.

• La disfunción eréctil, es decir, la dificultad para tener o mantener una erección, se puede tratar y es una buena razón para hacerse exámenes de detección cardíacos. El Dr. Mehta afirma: «Si existen problemas con los vasos sanguíneos en una parte del cuerpo, es muy posible que los haya en otras partes».

• Realizarse un examen testicularpara buscar bultos es una buena idea para aquellos hombres que nunca se hicieron uno. «A veces, en los exámenes de detección descubrimos que nadie más ha observado los órganos sexuales de algunos hombres además de sus parejas, por lo que encontramos muchos problemas o anormalidades», dice el Dr. Mehta.

Salud mental:

• «Para mí, la salud mentales importante» y los hombres deben prestarle atención, expresa el Dr. Mehta, y señala que Mayo Clinic Healthcare se encuentra en un área conocida por profesiones de alto estrés, como la actividad bancaria y el derecho. «Es muy importante saber dónde y cuando buscar ayuda».

Salud musculoesquelética:

• ¿Le toma más tiempo recuperarse de las heridas? Un descenso en la capacidad de hacer ejercicio a menudo se relaciona con problemas musculoesqueléticos como el desgaste musculary problemas inflamatorios.

• Hacer ejercicio puede ayudar a aliviar el estrés.Para los hombres acostumbrados a la actividad física, no poder correr o hacer otros ejercicios debido a las afecciones musculoesqueléticas puede afectar su salud mental, afirma el Dr. Mehta.

• Es posible justificar exámenes de detección de osteoartritisy enfermedades reumatoides como gota, artritis psoriásica y artritis reumatoide, especialmente si existen antecedentes familiares.

Salud respiratoria:

• Si descubre que se fatiga o se queda sin aliento al hacer ejercicio o incluso al caminar, o si tiene tos crónica, es momento de controlarse. El Dr. Mehta dice: «Incluso si solo se despierta a la mañana con tos, no debería pasar todos los días». Las afecciones respiratoriastal como el asma iniciada en la adultez y los problemas relacionados al COVID están entre las posibilidades.

• Roncar o dejar de respirar en algún momento de la noche puede ser señal de apnea del sueñoy otros problemas respiratorios. Una falta de calidad de sueño se asocia a varios problemas de salud graves, como la presión arterial alta, un apetito mayor que puede derivar en diabetes y aumento de peso, ansiedad y depresión.

«Es común que las parejas de los hombres los echen del dormitorio por sus ronquidos, pero la persona que más sufre es la que tiene apnea del sueño y no obtiene sueño de calidad por la noche», comenta el Dr. Mehta. «Es posible que piensen que pueden dormir en cualquier momento, pero en realidad no se dan cuenta de que no duermen bien por la noche y como resultado pueden dormirse en cualquier momento del día».

Salud del oído, nariz y garganta:

• El tinnitus, es decir, el zumbido y otros sonidos en el oído, tener mejor audición en uno de los oídos y experimentar dolor de oído son afecciones que se están volviendo más comunes porque las personas trabajan desde sus casas y usan auriculares, dice el Dr. Mehta.

• Los hombres con dolor de garganta crónico, especialmente los fumadores, o los que tienen lesiones blancas en la boca deberían controlarse por cáncer de garganta. «Es muy importante buscar ayuda rápidamente si experimenta algo de esto», expresa el Dr. Mehta.

• La congestión crónica puede ser un signo de alergias estacionales y los hombres que las tienen pueden beneficiarse de una vacuna estacional llamada inyección para la rinitis alérgica estacional, afirma el Dr. Mehta.

• Aquellos que sufran de congestión crónica sin explicación deberían hacerse exámenes de detección para pólipos nasales. En algunos casos, la sensación de respirar con más dificultad por un orificio nasal que por el otro puede ser un síntoma.

• Una sensación de tener que aclarar la garganta constantemente o de tener algo atorado en la garganta puede ser un signo de enfermedad de reflujo gastroesofágico.

Diabetes:

• Igual que con la micción frecuente, sentir sed a menudo significa que es momento de realizarse un examen de detección de diabetes.

• El Dr. Mehta afirma que aquellas personas que consumen grandes cantidades de alcohol también deben hacerse análisis.

Fuente/Foto: Mayo Clinic/Vikas Mehta, Licenciado en Medicina y Cirugía, médico de Mayo Clinic Healthcare en Londres