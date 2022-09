Se aprueba en la UE la combinación de anticuerpos de acción prolongada Evusheld para el tratamiento de la COVID-19

(28/Sep/2022 – web) Panamá.- Se aprueba en la Unión Europea (UE) Evusheld de AstraZeneca (tixagevimab y cilgavimab, antes AZD7442), una combinación de anticuerpos de acción prolongada, para el tratamiento de adultos y adolescentes (a partir de 12 años que pesen al menos 40 kg) con COVID-19 que no requieran oxígeno suplementario y que presenten un mayor riesgo de evolucionar a COVID-19 grave.

La aprobación de la Comisión Europea se basó en los resultados del ensayo de fase III para el tratamiento de la COVID-19, TACKLE, el cual demostró que una dosis intramuscular (IM) de Evusheld proporcionaba una protección clínica y estadísticamente significativa contra la evolución a COVID-19 grave o la muerte por cualquier causa en comparación con placebo. El tratamiento con Evusheld en estadios tempranos de la enfermedad condujo a desenlaces más favorables. TACKLE se llevó a cabo en adultos no hospitalizados con COVID-19 de leve a moderada que fueron sintomáticos durante siete días o menos. El 90 % de los participantes del ensayo presentaban un alto riesgo de evolución a COVID-19 grave debido a las comorbilidades o la edad. En general, Evusheld fue bien tolerado en el estudio1

El Dr. Michel Goldman (MD, PhD), Profesor del Instituto de Innovación Interdisciplinaria en la Asistencia Sanitaria, de la Université Libre de Bruxelles, y antiguo Director ejecutivo de la Iniciativa de Medicamentos Innovadores de Europa, declaró lo siguiente: “Muchas personas, incluyendo las inmunodeprimidas, los adultos mayores y las que padecen enfermedades subyacentes, corren un alto riesgo de padecer enfermedad grave, ser hospitalizadas y morir si se infectan. Evusheld, administrado en una forma farmacéutica intramuscular cómoda, es actualmente una nueva opción de tratamiento contra la COVID-19 muy necesaria para dichas poblaciones vulnerables.”

Iskra Reic, vicepresidenta ejecutiva de Vacunas e Inmunoterapias de AstraZeneca, declaró lo siguiente: “La COVID-19 sigue siendo una preocupación sanitaria para millones de europeos y personas de todo el mundo, especialmente para aquellos que no están bien protegidos contra el virus por las vacunas. Gracias a esta aprobación, Evusheld es por el momento la única combinación de anticuerpos de acción prolongada disponible tanto para prevenir como para tratar la COVID-19 en Europa, lo que nos permite proteger aún a más personas contra esta devastadora enfermedad.”

En Europa, la dosis recomendada para el tratamiento con Evusheld es de 300 mg de tixagevimab y 300 mg de cilgavimab, administrados en dos inyecciones IM individuales y secuenciales.

Se demostró que Evusheld mantiene la neutralización in vitro de la subvariante BA.5 de ómicron, que es hoy en día la variante dominante del SARS-CoV-2 en Europa.2 Las pruebas del mundo real generadas hasta la fecha han demostrado tasas significativamente menores de la COVID-19 sintomática y/o de hospitalización/muerte en los pacientes inmunodeprimidos que reciben Evusheld en comparación con los grupos comparativos. Lo anterior incluye las pruebas del mundo real recabadas durante la circulación de las subvariantes BA.5, BA.4, BA.2, BA.1 y BA.1.1 de ómicron.3-6

A principios de este año, Evusheld recibió la autorización para la comercialización en la UE para la profilaxis previa a la exposición (prevención) de COVID-19 en una amplia población de adultos y adolescentes, y ya está disponible en la mayoría de los países de Europa.

TACKLE

TACKLE es un ensayo multicéntrico de fase III, aleatorizado, doble ciego, placebo controlado que evalúa la seguridad y la eficacia de una dosis única IM de 600 mg de Evusheld (300 mg de cilgavimab y tixagevimab) en comparación con placebo para el tratamiento de la COVID-19 de leve a moderada. El ensayo se realizó en 95 centros en los Estados Unidos, América Latina, Europa y Japón. Se aleatorizó a 903 participantes (1:1) para que recibieran Evusheld (n = 452) o un placebo salino (n = 451), administrados en dos inyecciones IM individuales y secuenciales.

Los participantes eran adultos de 18 años o más que padecían COVID-19 de leve a moderada y que presentaron síntomas durante siete días o menos. Los participantes tenían una infección por SARS-CoV-2 documentada y confirmada por laboratorio, según lo determinado por una prueba molecular (de antígeno o ácido nucleico) a partir de una muestra de cualquier parte de las vías respiratorias (por ejemplo, hisopado orofaríngeo, nasofaríngeo, nasal, o de saliva) tomada no más de tres días antes del día 1. Los participantes no estaban vacunados contra la COVID-19 en el momento de la selección.

Los resultados detallados de TACKLE, publicados en The Lancet Respiratory Medicine, mostraron que Evusheld redujo significativamente el riesgo relativo de evolución a COVID-19 grave o muerte (por cualquier causa) en un 50% (intervalo de confianza [IC] del 95%: 15, 71; p=0.010) hasta el día 29 en comparación con el placebo en pacientes no hospitalizados con COVID-19 de leve a moderada que fueron sintomáticos durante siete días o menos, el punto final principal del ensayo. En los análisis preespecificados de los participantes que recibieron el tratamiento en los tres días siguientes al inicio de los síntomas, Evusheld redujo el riesgo de desarrollar COVID-19 grave o de muerte (por cualquier causa) en un 88% en comparación con el placebo (IC del 95%: 9, 98), y la reducción del riesgo fue del 67% (IC del 95%: 31, 84) en comparación con el placebo cuando los participantes recibieron Evusheld en los cinco días siguientes al inicio de los síntomas.1

Evusheld fue generalmente bien tolerado en el ensayo. Los eventos adversos (EA) se produjeron con más frecuencia en el grupo de placebo (163/451; 36%) que en el grupo de Evusheld (132/452; 29%). El EA más frecuente fue neumonía por COVID-19, que se presentó en 49 participantes (11%) del grupo de placebo y en 26 participantes (6%) del grupo de Evusheld. Los EA graves se presentaron en 54 participantes (12%) en el grupo de placebo y en 33 participantes (7%) en el grupo de Evusheld. Se reportaron seis muertes por COVID-19 en el grupo de placebo y tres en el grupo de Evusheld.1

Evusheld

Evusheld, antes conocido como AZD7442, es una combinación de dos anticuerpos de acción prolongada (tixagevimab (AZD8895) y cilgavimab (AZD1061)), derivados de células B donadas por pacientes convalecientes tras una infección por el SARS-CoV-2. Descubiertos por el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt y licenciados a AstraZeneca en junio de 2020, los anticuerpos monoclonales humanos se unen a sitios distintos de la proteína de espiga del SARS-CoV-27 y fueron optimizados por AstraZeneca con la ampliación de la semivida y la reducción de la función efectora Fc y la unión del complemento C1q.8 La ampliación de la semivida triplica la duración de su acción en comparación con los anticuerpos convencionales; 9-11 los datos del ensayo de fase III, PROVENT, muestran una protección que dura seis meses.12 La reducción de la función efectora Fc tiene como objetivo minimizar el riesgo de potenciación de la enfermedad dependiente de anticuerpos, un fenómeno en el que los anticuerpos específicos del virus promueven, en lugar de inhibir, la infección y/o la enfermedad.13

Evusheld está autorizado para su uso en la profilaxis previa a la exposición (prevención) de la COVID-19 en los Estados Unidos (uso de emergencia), la UE, Japón y muchos otros países. Evusheld está aprobado para el tratamiento de personas con factores de riesgo de infección grave por el SARS-CoV-2 en Japón. En todo el mundo, se están presentando solicitudes de autorización para las indicaciones de prevención y tratamiento.

Evusheld se desarrolla con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, esto incluye fondos federales del Departamento de Salud y Servicios Humanos; de la Oficina del Subsecretario de Preparación y Respuesta; de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado en asociación con el Departamento de Defensa; Oficina Ejecutiva del Programa Conjunto para la Defensa Química, Biológica, Radiológica y Nuclear, bajo el Contrato con núm. W911QY-21-9-0001.

Según los términos del acuerdo de licencia con Vanderbilt, AstraZeneca pagará regalías de un solo dígito sobre las futuras ventas netas.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) es una compañía biofarmacéutica global, liderada por la ciencia, que se centra en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos de prescripción en Oncología, Enfermedades Poco Frecuentes y Biofármacos, incluidos los de especialidad cardiovascular, renal y de metabolismo, y respiratorio e inmunología. Con sede en Cambridge, Reino Unido, AstraZeneca opera en más de 100 países y sus medicamentos innovadores son utilizados por millones de pacientes en todo el mundo. Visite astrazeneca.com y siga a la Compañía en Twitter en @AstraZeneca.

