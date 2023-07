Segundo Congreso Iberoamericano contra el Burnout se celebrará en Madrid en 2024

(3/Jul/2023 – web) La Romana, República Dominicana.- Expertos de una decena de países debatieron sobre salud mental en el Primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout, celebrado en Casa de Campo (La Romana, República Dominicana), y llamaron a transformar la “alarmante situación con el estrés laboral crónico”.

“La presión constante y la falta de pausas adecuadas han llevado a un aumento de los casos de burnout en todo el mundo. No podemos ignorar su fuerte impacto en la salud mental, emocional y física de las personas, así como en su capacidad para llevar una vida equilibrada y plena”, afirmó María Méndez, presidenta de Vacation is a Human Right Foundation (VIAHR).

Carmen Martínez Viciana, asesora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que el 50% de los gastos por trastornos mentales están asociados a costos indirectos, relacionados con la baja productividad y llamó a considerar el descanso, para contribuir a cambiar la situación.

Por su parte, el neurocientífico, escritor y profesor argentino Néstor Braidot pidió no solo cambiar ante una crisis, sino también en un estado de alegría e inspiración, porque “tenemos nuestros cerebros en nuestras manos y debemos equilibrar los tiempos de trabajo con descanso”.

Aldo Cívico, coach ejecutivo y especialista en liderazgo, señaló que el burnout “es un síntoma de que la persona está operando desde un yo falso” y presentó la técnica de Havening para tratar la depresión, la ansiedad y el burnout.

La española Alejandra Vallejo-Nágera, psicóloga, terapeuta y experta en el manejo del bienestar, recomendó la práctica del Chikún. Alertó que es necesario gestionar el estrés, tanto para la persona como para la empresa, porque con menor estrés podrá haber más productividad.

Entre los participantes también estuvieron Michael Leiter, psicólogo y experto en burnout (EEUU); Carl Honoré (Reino Unido), e Ismael Cala (Cuba-EEUU), comunicador y estratega de vida.

La segunda edición del congreso se celebrará en el último trimestre de 2024 en la ciudad de Madrid (España), anunció VIAHR.

VIAHR es una fundación privada y sin fines de lucro, comprometida con el bienestar del individuo que sufre del síndrome de burnout, al promover la conciencia respecto a la importancia de las pausas (descansos) como un medio para prevenirlo. VIAHR ofrece acompañamiento, guía, entrenamiento y experiencias de descanso para compañías e individuos con esta condición.

Vía MS Agency