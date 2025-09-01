Sepsis: el desafío invisible que persiste tras salir de la UCI

Sepsis: especialistas alertan sobre las secuelas ocultas tras el alta hospitalaria

Aunque superar la sepsis parece el final de una crisis, especialistas advierten que sus efectos invisibles pueden durar meses o años.

La sepsis deja huellas silenciosas en el cuerpo: inflamación persistente, fatiga crónica y daño orgánico que requieren atención integral.

(1/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- Salir con vida de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras una infección grave suele interpretarse como una victoria definitiva. Sin embargo, para quienes han enfrentado la sepsis, ese aparente final marca apenas el inicio de una nueva etapa: una lucha silenciosa contra las secuelas que esta condición deja en el cuerpo.

La sepsis, considerada una de las principales causas de ingreso a cuidados intensivos a nivel mundial, desencadena una respuesta inmunológica extrema que puede dañar órganos vitales como pulmones, riñones, hígado y cerebro. Según los especialistas Dr. Jhan Sebastián Saavedra-Torres, Dr. Humberto A. Nati-Castillo y Dr. Juan S. Izquierdo-Condoy, este fenómeno inflamatorio no termina con la eliminación del patógeno. Al contrario, puede prolongarse en forma de fatiga crónica, alteraciones cognitivas, dolores musculares y trastornos emocionales.

“Durante la sepsis, el cuerpo activa mecanismos de defensa tan intensos que puede terminar atacando sus propias estructuras”, explica el Dr. Saavedra-Torres. Este proceso está mediado por los inflamasomas, sensores celulares que disparan señales inflamatorias. Cuando estas alarmas se activan sin control, el organismo entra en un estado de inflamación persistente que deja cicatrices invisibles.

El Dr. Nati-Castillo advierte que muchos pacientes dados de alta no están realmente curados. “Presentan síntomas que afectan su calidad de vida y requieren seguimiento médico constante”, señala. Por su parte, el Dr. Izquierdo-Condoy subraya que la sepsis no se limita a vencer una infección: “Puede provocar muerte celular, debilitar el corazón y alterar los vasos sanguíneos, con efectos que se extienden más allá del hospital”.

Este “fuego de baja intensidad”, como lo describen los expertos, se manifiesta en cansancio extremo, insomnio, dificultad para concentrarse y mayor susceptibilidad a nuevas infecciones. Por ello, los especialistas insisten en que el manejo de la sepsis debe continuar tras el alta, mediante programas de rehabilitación post-sepsis que incluyan:

• Seguimiento clínico personalizado

• Terapias físicas para recuperar fuerza y movilidad

• Apoyo inmunológico para estabilizar defensas

• Atención psicosocial para abordar el impacto emocional

“El alta médica no es el punto final, sino el comienzo de una etapa que exige cuidado integral”, enfatiza el Dr. Saavedra-Torres. Los tres expertos coinciden en que es urgente sensibilizar a profesionales de la salud y familiares sobre la importancia de este acompañamiento.

La sepsis, en definitiva, nos recuerda que las batallas médicas no siempre terminan cuando se apaga el monitor en cuidados intensivos. Tras la tormenta, queda un proceso de reparación, adaptación y resiliencia que merece atención y comprensión.