Ser madre soltera en Panamá mediante tratamientos de reproducción asistida es posible: IVI Panamá

• En IVI Panamá, en los últimos 5 años, aumentaron en un 21% las consultas de mujeres que desean tener hijos

• Las mujeres que desean tener un hijo con semen donado tienen un 57% de éxito tras el tercer intento y a través de fecundación in vitro tienen un 92% de éxito de lograr un embarazo en el tercer intento

(5/Jul/2023 – web) Panamá.- Viviana decidió ser madre soltera cuando cumplió 35 años y ya tenía una carrera profesional estable, un apartamento y los recursos necesarios para mantener a un hijo sola. Tener un bebé sin que una pareja te acompañe en la crianza es algo cada vez más común en nuestro país y el mundo.

“Quise ser madre soltera porque me sentía preparada para ello y aunque no contaba con un esposo, no consideraba que fuera un impedimento porque sabía que podía apoyarme en la medicina reproductiva y de que ya existía un banco de semen en Panamá; además, siempre conté con el apoyo de mi familia y amistades”, manifiesta Viviana.

Cuando una mujer toma la decisión de emprender la aventura de tener una familia monoparental también debe tomar otros aspectos en consideración como lo son los trámites legales y tener apoyo psicológico, ya que se trata de un camino diferente que a veces está lleno de dudas, incertidumbre y dificultades.

“En IVI Panamá apoyamos el crecimiento de las familias monoparentales fruto de la decisión voluntaria, ya que este tipo de consultas han aumentado en nuestra clínica en los últimos 5 años hasta un 21%. Por esto, y con el fin de tener informadas a las mujeres sobre aspectos importantes que deben tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de ser madre soltera, en IVI tenemos a disposición, de forma gratuita, la guía práctica para Familias Monoparentales “La mejor decisión” a la que pueden acceder todas las personas desde nuestro sitio web.”, indica el doctor Saúl Barrera, director médico de IVI Panamá.

Ser madre soltera por elección es posible

Lograr tener un bebé gracias a la inseminación artificial o fecundación in vitro (FIV), con semen de donante o con ovodonación, o bien recurrir a la donación de embriones son algunas de las opciones de tratamientos disponibles para mujeres sin pareja que quieren ser madres.

Para saber cuál es la técnica adecuada para la paciente, primero el equipo interdisciplinar médico de IVI Panamá le hará una valoración personalizada en la que no se puede descartar el uso del banco de semen. La primera duda que surge en este caso es el parecido físico y son los especialistas los encargados de seleccionar al donante con las características compatibles con la paciente.

Además, a los donantes de semen se le hacen exámenes de sangre y otros estudios para descartar no solo enfermedades de transmisión sexual, sino también aquellas de tipo congénito o hereditarias. Todas las muestras obtenidas pasan por un riguroso proceso de calidad y seguridad que solo IVI puede garantizar.

“Luego se le podrá recomendar la inseminación artificial que tiene un 57% de éxito tras el tercer intento con semen de donante y que dependerá de factores como la edad, reserva ovárica e historial clínico. O bien una fecundación in vitro que, al ser un tratamiento más complejo, tiene un 92% de probabilidades de lograr un embarazo en el tercer intento”, manifiesta el doctor Barrera.

Por otro lado, si la mujer que desea tener un hijo sola no puede usar sus propios óvulos, tiene la alternativa de obtener los óvulos de una donante. Esta donación cumple los mismos criterios estrictos que el banco de semen regidos por estudios médicos especializados.

“Sin duda, fue toda una montaña rusa de emociones desde que elegí formar mi familia monoparental y doy gracias a todo el equipo de IVI Panamá por todo su apoyo en cada paso que daba hasta quedar embarazada de Vivían; sí, soy mamá de una hermosa princesa que nació sana y salva con las recomendaciones de los especialistas”, cuenta feliz Viviana.

