Sertv Noticias analiza el impacto de la radiación solar en la salud de la piel

Prevención y cuidado de la piel: Sertv Noticias presenta investigación exclusiva

• El sistema estatal de comunicación presenta este miércoles el reportaje “Huellas en la piel”, una investigación profunda sobre los efectos de la radiación ultravioleta en el entorno panameño.

(20/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El equipo informativo de Sertv Noticias ha preparado un reportaje especial titulado “Huellas en la piel: consecuencias de la exposición al sol”, el cual será emitido este miércoles 21 de enero. Esta producción surge ante la necesidad de informar a la ciudadanía sobre los efectos de la radiación diaria que, aunque a menudo es percibida como inofensiva, genera impactos significativos en la salud a corto y largo plazo.

Análisis de la radiación ultravioleta en Panamá

La investigación, liderada por la periodista Briceida Delgado, profundiza en los efectos de la radiación ultravioleta (UV) en un país que, por su posición geográfica, registra índices de radiación solar críticos. El reportaje analiza cómo la exposición prolongada y sin protección puede dejar huellas tanto visibles como invisibles en la piel, aumentando los riesgos de padecer enfermedades dermatológicas graves.

Prevención y conciencia ciudadana

Uno de los pilares del especial de Sertv Noticias es el fomento de la prevención. La pieza periodística busca establecer un equilibrio informativo sobre los beneficios y los riesgos de los rayos ultravioleta, ofreciendo recomendaciones técnicas para el cuidado cutáneo. La investigación destaca que el conocimiento sobre los horarios de mayor riesgo y el uso adecuado de protección son herramientas esenciales para mitigar el daño solar.

La cita para sintonizar este contenido de salud y actualidad es a las 6:00 p.m. por la señal de Sertv Noticias, reafirmando su compromiso con la divulgación de información que impacta positivamente en la calidad de vida de los panameños.

