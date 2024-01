Síntomas de un ataque cardíaco: conoce qué es una emergencia médica

Los síntomas de un ataque cardíaco pueden ser muy variados. Por ejemplo, es posible que tú solo tengas una pequeña molestia en el pecho mientras que otra persona tiene un dolor atroz

(29/Ene/2024 – web) Escrito por el personal de Mayo Clinic – EE.UU.- Las películas y la televisión representan los ataques cardíacos como eventos dramáticos en los que las personas sienten una presión muy fuerte en el pecho. Sin embargo, los ataques cardíacos suelen comenzar con síntomas leves, como una molestia que ni siquiera se describe como dolor.

Es probable que intentes restar importancia a los síntomas y los asocies a una indigestión o ansiedad. Pero no debes aguantar los síntomas de un ataque cardíaco por más de cinco minutos. Llama al 911 o a otros servicios médicos de urgencia para obtener ayuda.

Síntomas típicos de un ataque cardíaco

• Molestia o dolor en el pecho. Este malestar o dolor puede sentirse como un dolor constrictivo, presión, sensación de plenitud u opresión en el pecho que dura más de unos minutos. Puede aparecer y desaparecer.

• Dolor en la parte superior del cuerpo. El dolor o el malestar pueden extenderse más allá del pecho hasta los hombros, los brazos, la espalda, el cuello, los dientes o la mandíbula. Algunas personas pueden tener dolor en la parte superior del cuerpo sin malestar en el pecho.

• Dolor estomacal. El dolor puede extenderse hacia abajo en el área de la barriga y puede sentirse como acidez estomacal.

• Falta de aire. Es posible que respires con dificultad o necesites hacer respiraciones profundas. Esto suele ocurrir antes de que se manifieste el malestar en el pecho. Algunas personas no tienen este malestar.

• Ansiedad. Puedes tener una sensación de fatalidad o sentir que tienes un ataque de pánico sin razón aparente.

• Aturdimiento. Además de sentir presión en el pecho, puedes sentirte mareado o que vas a desmayarte.

• Sudoración. Es posible que tengas un sudor frío repentino.

• Náuseas y vómitos. Puedes sentir el estómago revuelto o vomitar.

• Palpitaciones cardíacas. Puedes sentir que el corazón saltea latidos, o tener mucha conciencia de los latidos.

Las mujeres pueden tener síntomas diferentes

Las mujeres pueden tener todos, muchos, algunos o ninguno de los síntomas comunes de un ataque cardíaco. Cualquier tipo de dolor, presión o molestia en el pecho sigue siendo un síntoma común de un ataque cardíaco en las mujeres. Sin embargo, muchas mujeres tienen síntomas de ataque cardíaco sin dolor en el pecho. Los síntomas de un ataque cardíaco en las mujeres incluyen los siguientes:

• Dolor en el cuello, la espalda, los hombros o el hueso maxilar

• Falta de aire

• Dolor o acidez estomacal

• Dolor en uno o ambos brazos

• Náuseas o vómitos

• Mareos o desmayos

• Fatiga inusual o inexplicable, posiblemente durante días

Los adultos mayores y las personas con diabetes pueden no tener ningún síntoma o presentar síntomas muy leves de un ataque cardíaco. No ignores los síntomas de un ataque cardíaco, aun cuando no parezcan graves.

Busca ayuda inmediatamente

Los síntomas de un ataque cardíaco pueden ser muy variados. Por ejemplo, es posible que tú solo tengas una pequeña molestia en el pecho mientras que otra persona tiene un dolor atroz.

Sin embargo, hay una regla general: si crees que te está dando un ataque cardíaco, llama al 911 de inmediato o al número local de emergencia.

Si no tienes acceso a servicios médicos de urgencia, pídele a alguien que te lleve al hospital más cercano. Conduce tú mismo solo si no hay otra opción.

Fuente/Foto: Mayo Clinic/Imagen de Gerd Altmann en Pixabay