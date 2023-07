Síntomas y prevención de la malaria: Cómo protegerte y buscar ayuda médica

Si viajas a zonas donde la malaria es común o vives allí, toma medidas para reducir el riesgo de picaduras de mosquito. Los mosquitos están activos entre el atardecer y el amanecer. Para protegerte de las picaduras de mosquito, debes hacer lo siguiente:

• Cúbrete la piel. Usa pantalones largos y camisas de manga larga. Mete la camisa en el pantalón y los pantalones en los calcetines.

• Aplícate repelente de insectos en la piel. Usa un repelente de insectos registrado en la Agencia de Protección Ambiental en toda la piel expuesta. Entre estos se incluyen repelentes que contienen dietiltoluamida, picaridina, IR3535, aceite de eucalipto de limón, para-mentano-3,8-diol o 2-undecanona. No uses un rociador directamente en la cara. No uses productos con aceite de eucalipto de limón o para-mentano-3,8-diol en niños menores de 3 años.

• Usa repelente en la ropa. Los rociadores que tienen permetrina son seguros para la ropa.

• Usa una red mosquitera para dormir. Estas redes, sobre todo las que tienen insecticidas como la permetrina, ayudan a prevenir las picaduras de mosquito cuando duermes.