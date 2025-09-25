Tomografía, resonancia e IA: herramientas para la lucha contra las enfermedades del corazón

Tecnología e inteligencia artificial: aliados en la lucha contra las enfermedades del corazón

• Un especialista de Hospiten Paitilla destaca el rol de la tecnología para detectar, de forma temprana y con mayor precisión, las enfermedades del corazón.

Ciudad de Panamá, Panamá.- Las enfermedades del corazón siguen siendo la principal causa de muerte en Panamá, con la hipertensión arterial afectando a un 37% de la población adulta, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, el desarrollo de nuevas tecnologías como la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la inteligencia artificial se ha convertido en un aliado clave para mejorar el diagnóstico y el tratamiento.

Factores de riesgo y prevención

El doctor Daniel Pichel, cardiólogo de Hospiten Paitilla, advierte que síntomas como el dolor en el pecho, la dificultad para respirar o las palpitaciones deben ser evaluados de inmediato por un especialista. A la hipertensión arterial se le conoce como el “asesino silencioso” por su capacidad de no presentar síntomas evidentes, lo que hace vital el monitoreo constante de la presión arterial.

El especialista señala que la hipertensión, la diabetes y la hiperlipidemia son factores de riesgo relevantes para desarrollar una enfermedad cardiovascular. El control de estas condiciones, a través de cambios en el estilo de vida o medicamentos, puede reducir la incidencia de infartos y derrames cerebrales.

La prevención se mantiene como la estrategia más eficaz. Mantener una dieta equilibrada, evitar el tabaco, reducir las bebidas azucaradas, realizar actividad física regular y dormir entre siete y nueve horas diarias son medidas esenciales para proteger el corazón.

Avances tecnológicos y atención médica

El desarrollo de nuevas tecnologías está transformando el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Herramientas como la tomografía computarizada y la resonancia magnética permiten obtener imágenes detalladas de las estructuras cardíacas para diagnósticos más tempranos.

El doctor Pichel destaca que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta prometedora en la interpretación de imágenes, superando incluso la sensibilidad del ojo humano en algunos casos. Si bien los dispositivos de monitoreo personal brindan información valiosa a los pacientes, el especialista subraya que “ningún dispositivo reemplaza una evaluación anual con historia clínica y examen físico”. La telemedicina, por su parte, también ha mejorado el acceso equitativo a la atención médica, permitiendo que especialistas evalúen estudios de pacientes que viven en áreas distantes.

Cuidar el corazón es una tarea diaria que combina la responsabilidad individual con el apoyo de la tecnología y el acceso a una atención médica de calidad.