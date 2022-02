Tener Esclerosis Múltiple no impide disfrutar de una vida sexual plena y satisfactoria

● Se tiene registro de que en el mundo existen 2.8 millones de personas que viven con esta enfermedad.1

(14/Feb/2022 – web) Panamá.- Hablar de una vida sana generalmente está relacionado con mantener una serie de hábitos saludables como una buena alimentación o hacer ejercicio; sin embargo, implica otros temas relevantes como la intimidad y sexualidad. Estos últimos son factores de los que poco se habla cuando se vive con Esclerosis Múltiple a pesar de que pueden verse afectados.

Actualmente, se tiene registro de 2.8 millones de personas diagnosticadas con Esclerosis Múltiple¹ a nivel global. Por ser una enfermedad neurodegenerativa crónica e inflamatoria que ataca directamente al Sistema Nervioso Central, la EM puede generar afectación al deseo sexual, debido a que los impulsos que lo generan también son controlados por éste.

La falta de deseo sexual es un tema común, incluso se habla de que más del 10% de hombres y mujeres que gozan de excelente salud presentan ausencia de éste²; y en el caso de las personas con esclerosis múltiple son más propensas a presentar problemas ligados al deseo sexual², lo que a menudo tiene repercusiones en el ámbito personal y familiar.

“La manera en la que se vive la sexualidad tiene un impacto directo en la forma de relacionarse con el mundo, el estado de ánimo y la autoestima2. Prestar atención a la sexualidad en pacientes con enfermedades crónicas como la Esclerosis Múltiple es un tema importante ya que existe una afectación directa a la salud mental”, mencionó el Dr. Fernando Gracia, Médico Especialista en Medicina Interna y Neurología, Jefe de la Sección de Neurología del Hospital Santo Tomás.

De acuerdo con cifras de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, el 69% de los pacientes con esta enfermedad son mujeres y tan solo el 31% hombres³, pero en ambos casos las manifestaciones a nivel sexual que se presentarán están relacionadas con la disminución o ausencia del deseo².

Aunado a esto, hay ciertos síntomas de la EM que podrían afectar indirectamente la actividad sexual de los pacientes, por ejemplo, el dolor, la fatiga y debilidad, los problemas urinarios y/o intestinales, así como los cambios de humor, impactando no sólo su sexualidad, si no, también el aspecto emocional y psicológico, más los propios trastornos ocasionados por la enfermedad.

“Entre las afectaciones más comunes en el caso de la mujer no solo se encuentra la pérdida del deseo sexual, sino, también la disminución de la lubricación vaginal y dificultad para alcanzar el orgasmo o ausencia de éste, de allí que exista una gran preocupación por parte de las mujeres diagnosticadas con EM, ya que esta enfermedad suele ser más frecuente en ellas y comúnmente se diagnostica entre los 20 y 40 años³ de edad, etapa productiva y reproductiva”, enfatizó el Doctor Gracia.

A decir del experto “una de las principales inquietudes que tienen las mujeres con EM es la relación entre sexualidad, embarazo y tratamiento farmacológico. No siempre saben si la toma de medicamentos puede afectar sus metas de planificación familiar o si el suspenderla para buscar lograr un embarazo incrementa los episodios de recaída”.

Para las mujeres diagnosticadas con EM, que desean ser madres, actualmente existe una opción de tratamiento que les permite lograr el sueño de tener hijos, sin anteponer a la condición; los beta interferones, aprobados para su uso en embarazo y lactancia en forma general (tanto 1-a como 1-b).

“La aprobación para el uso durante embarazo de Rebif® NF es de vital importancia para tratar a las mujeres con Esclerosis Múltiple recurrente al comienzo del embarazo y, si es clínicamente necesario, durante éste y en la lactancia”, mencionó Verónica Hernández, Directora Médica para Merck Centroamérica y Caribe.

Tener una enfermedad crónica no es impedimento para vivir una sexualidad con plenitud ni para la planificación familiar óptima. El primer paso es contar con un diagnóstico adecuado que permita a los especialistas recomendar el mejor tratamiento disponible, además de tener la confianza de hablar del tema con la pareja, lo que profundiza la intimidad y contribuye en gran medida a encontrar formas de tener una mejor calidad de vida.

Con la finalidad de que los pacientes con Esclerosis Múltiple disfruten plenamente de su sexualidad, los médicos especialistas en neurología hacen un llamado a llevar un correcto control de la enfermedad durante cada etapa de la vida, haciendo uso de terapias innovadoras que satisfagan sus necesidades.

