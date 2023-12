Tres años desde el surgimiento del Covid-19, ¿sigue siendo una amenaza?

(16/Dic/2023 – web) Panamá.- A tres años de la pandemia de COVID-19, el virus sigue siendo responsable de numerosas defunciones y hospitalizaciones a nivel mundial. Datos reportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 23 de octubre al 19 de noviembre del 2023, muestran que a nivel mundial hay más de medio millón de nuevos casos de infección por COVID-19[1]. A medida que surgen nuevas variantes del virus y disminuye la inmunidad, existe una necesidad urgente de vacunar al público con una dosis de refuerzo[2].

De hecho, el Grupo Asesor Técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Composición de la Vacuna COVID-19 (TAG-CO-VAC) recomienda: “mantener la composición actual del antígeno de la vacuna COVID-19, es decir, un XBB.1.5 monovalente como el de la vacuna COVID-19 actualizada”.4

Los datos disponibles sugieren que el virus original y las variantes anteriores como Alfa, Beta, Gamma y Delta ya no están presentes en las personas infectadas. En su lugar, desde febrero de 2022, los virus Ómicron representan más del 98% de las secuencias presentes y constituyen el fondo genético del que probablemente surgirán nuevas variantes del SRAS-CoV-2.1,2

De acuerdo con Yamile Sandoval, gerente médico de la Unidad de Vacunas de Asofarma: “al dirigirse a las variantes de más fácil transmisión, los refuerzos actualizados de COVID-19 ayudan a proteger contra el virus”.

La vacuna tiene muchas ventajas:

• Es la forma más segura y confiable de generar protección a través de anticuerpos, a diferencia de exponerse y enfermarse de COVID-19.

• Las vacunas pueden proporcionar protección adicional a las personas que han padecido la enfermedad. Pueden evitar la hospitalización en caso de reinfección.

• Mantenerse al día con las vacunas ayuda a controlar el patrón de oleadas, ya que las vacunas se actualizan para hacer frente a las nuevas variantes preocupantes.

Las vacunas autorizadas actualmente ayudan a prevenir la hospitalización, enfermedad grave y muerte por COVID-19, la protección disminuye a medida que el virus muta a variantes inmunológicamente diferentes de las cepas incluidas en las vacunas originales. Se necesitan nuevas formulaciones de vacunas COVID-19 para mejorar la protección contra la enfermedad sintomática1,3,4 y se seguirán actualizando.

Plataforma ARNm

En este mes se cumplen ya tres años desde que se identificó el primer caso de COVID-19[3], que marcó el inicio de una pandemia que paralizó el mundo, y una carrera científica sin precedentes para desarrollar una vacuna segura y eficaz contra la enfermedad.

La plataforma de ARNm ha permitido dar una respuesta rápida a las variantes emergentes preocupantes, proporcionando la mejor correspondencia posible entre cepas en el menor tiempo posible. Esto incluye versiones dirigidas a las variantes Beta, Delta, Omicron y ahora XBB.1.5.

Moderna ha generado datos preclínicos y clínicos preliminares para su vacuna monovalente actualizada contra XBB.1.5, demostrando una respuesta inmunitaria contra los sublinajes XBB.1.5, XBB.1.16 y XBB.2.3.2. La vacuna ha recibido la aprobación reglamentaria en varios países y regiones, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, así como México y Chile.

Referencias

[1] COVID-19 Epidemiological Update – 24 November 2023, disponible en: https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-epidemiological-update—24-november-2023

[2] Statement on the antigen composition of COVID-19 vaccines, disponible en: https://www.who.int/news/item/13-12-2023-statement-on-the-antigen-composition-of-covid-19-vaccines

[3] Brote de enfermedad de Coronavirus. Disponible en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019#:~:text=En%20este%20sitio%20web%20se,31%20de%20diciembre%20de%202019. Fecha de acceso: 19/9/2023