UCAM valida hallazgo clave sobre cómo la sepsis empeora en pacientes con alergias

El Dr. Jhan Saavedra explica el peligro de la sepsis en alérgicos, validado por la UCAM

• La investigación del Dr. Jhan Sebastián Saavedra demuestra que la combinación de alergias y sepsis interfiere en la coordinación de las defensas, retrasando el control microbiano y empeorando el pronóstico clínico.

(26/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) validó el trabajo del médico e inmunólogo Dr. Jhan Sebastian Saavedra, quien demostró cómo el sistema de defensas del cuerpo puede desorganizarse de manera peligrosa cuando coinciden dos condiciones aparentemente dispares: las alergias y la sepsis, una infección grave y potencialmente mortal.

El conflicto entre la hiperactividad alérgica y la desregulación de la sepsis

En el contexto de una alergia, el organismo experimenta una reacción exagerada frente a estímulos inofensivos, como el polen o ciertos alimentos. Células inmunes como los mastocitos y los eosinófilos liberan sustancias que causan síntomas conocidos (picor, estornudos, dificultad respiratoria). Esta es una respuesta «hiperactiva», generalmente no mortal, pero que puede ser peligrosa en casos como el asma severa o la anafilaxia.

La sepsis, por el contrario, surge cuando una infección grave (pulmón, abdomen o sangre) provoca una reacción descontrolada. El sistema inmune intenta combatir los gérmenes, pero lo hace de forma tan caótica que termina dañando al propio cuerpo. Esta situación desencadena una inflamación disparada y una falla multiorgánica, mientras que las defensas pierden capacidad de respuesta para combatir la infección.

El hallazgo clave validado por la UCAM es que, cuando una persona con antecedentes alérgicos desarrolla sepsis, las células responsables de los síntomas alérgicos se convierten en un obstáculo para combatir la infección, interfiriendo con la coordinación de las defensas y empeorando el pronóstico clínico.

Impacto clínico del hallazgo

Algunos ejemplos clínicos ilustran el peligro de esta combinación:

• Eosinopenia persistente: En pacientes con infección abdominal se ha observado la casi total desaparición de los eosinófilos (glóbulos blancos vinculados a la alergia) de la sangre. Si esto se prolonga por varios días, el riesgo de fallecimiento aumenta.

• Niveles altos de IgE: El anticuerpo clásico de las reacciones alérgicas, la IgE, se ha asociado en la sepsis a una mayor gravedad y a la aparición de complicaciones.

• Interferencia de mastocitos: Estas células, ligadas al asma o la urticaria, pueden liberar en las fases tempranas de la sepsis abdominal sustancias que reducen la capacidad de los macrófagos para eliminar bacterias, lo que facilita la diseminación rápida de la infección.

Mensajes prácticos para la prevención y el tratamiento

El mensaje práctico derivado del estudio es que la combinación de alergias y sepsis puede desorganizar por completo el sistema inmune. Por ello, resulta vital reconocer los síntomas de alarma de sepsis: fiebre alta, respiración acelerada, confusión, presión arterial baja, piel fría o con manchas. Ante cualquiera de estas señales, la recomendación es acudir sin demora a un servicio de urgencias.

El trabajo del Dr. Saavedra también abre la puerta a tratamientos más personalizados, en línea con la medicina de precisión, adaptando la terapia al perfil inmune de cada paciente.

Finalmente, el inmunólogo recomienda medidas sencillas en la vida diaria para reducir riesgos, como mantener el calendario de vacunas al día, controlar de forma adecuada enfermedades alérgicas como el asma, la rinitis o la dermatitis, y evitar la automedicación con antibióticos. Además, si se sospecha de alergia a algún medicamento, es crucial confirmarlo con un médico para evitar confusiones en situaciones críticas.