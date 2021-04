Una alimentación a base de plantas reduce el riesgo de enfermedades no transmisibles y preserva el planeta

• En celebración del Día de la Tierra, Upfield promueve hábitos de consumo saludables y sostenibles con una alimentación a base de plantas

(22/Abr/2021 – web) Panamá.- En marco del Día Mundial de la Tierra, Upfield, la empresa de alimentos a base de plantas más grande del mundo, busca concientizar a los consumidores sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable a través del consumo de alimentos nutritivos a base de plantas, que sean buenos para los seres humanos y para el planeta. Con su filosofía de promover una dieta principalmente apoyada en plantas y migrar hacia sistemas alimentarios sostenibles, la empresa tiene como objetivo impactar positivamente la relación directa que hay entre nuestros hábitos de consumo, nuestra salud y la conservación del planeta.

La empresa es consciente de que la salud humana y la sostenibilidad dependen del florecimiento de los ecosistemas naturales y de su sabia administración. Por ello, Upfield apuesta por hacer cambios que contribuyan a una dieta derivada principalmente de plantas, obtenida de manera ética y respetuosa con el ambiente. Con un enfoque holístico atendiendo especialmente la cadena de valor de los alimentos que consumimos, su procedencia, su impacto medioambiental y su contenido nutricional.

“Desde Upfield impulsamos esta transformación ofreciendo a los consumidores una gama de alimentos como quesos y untables de origen vegetal, creando conciencia sobre los beneficios de una dieta basada en plantas con productos elaborados de forma responsable y con prácticas sostenibles. Promovemos esta alimentación buscando reducir el consumo de alimentos procedentes de fuentes animales u otras fuentes contaminantes para el planeta”. Paola Shue, Head of Corporate Affairs & Communications LatAm.

Está comprobado científicamente que una dieta a base de plantas posee grandes beneficios a la salud al estar relacionadas con un menor riesgo de Enfermedades No Transmisibles (ENT). Esto se debe a que las dietas a base de plantas tienden a ser más ricas en fibra, grasas buenas, vitaminas y minerales.

En Panamá, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) muestran que en 2017 ocurrieron 19,482 muertes, y entre las 10 principales causas estaban enfermedades cerebrovasculares, las isquemias al corazón, la diabetes, la hipertensión y tumores malignos, los cuales se asocian a la obesidad.

En este sentido, un estudio encontró que los vegetarianos y veganos tienden a tener mejores resultados cardiovasculares en comparación con aquellos que consumen dietas omnívoras. Esto incluye menor riesgo de morbilidad y mortalidad por cardiopatía isquémica. Además, reducción de la incidencia de cánceres¹.

Por otro lado, los resultados preliminares de un análisis de dos grandes estudios encontraron que una dieta rica en grasas monoinsaturadas de origen vegetal está relacionada con un menor riesgo de muerte por enfermedades cardíacas y otras causas. Por el contrario, si las grasas monoinsaturadas provienen de fuentes animales, el vínculo es un mayor riesgo de muerte por enfermedades cardíacas y otras causas².

Decisiones alimentarias que impactan positivamente el ambiente

Desde Upfield tienen la responsabilidad de transformar la forma en que las personas se alimentan, definir una categoría de alimentos única y tener un impacto positivo en la salud y el cuidado de las generaciones futuras.

Actualmente brinda a los consumidores opciones de alimentos que respeten y preserven el medio ambiente empleando políticas para reducir las emisiones de carbono, disminuyendo el porcentaje de plástico en los envases y empleando prácticas éticas para obtener y cultivar todos los ingredientes.

Marcas en Panamá

Upfield abre sus puertas en Panamá en 2019 y actualmente tiene presencia en el mercado panameño con marcas de gran trayectoria en el país como La Perfecta y otras como I Can´t Believe It is not Butter, Country Crock y Crema Rama, en diferentes variedades, tamaños y presentaciones que tienen la versatilidad para diferentes tipos de consumidores.

Referencias:

1 Lynch, Heidi y col. Dietas a base de plantas: consideraciones para el impacto ambiental, la calidad de las proteínas y el rendimiento del ejercicio. Nutrientes, 2018.

2 Herforth, Anna y col. Una revisión global de las pautas dietéticas basadas en alimentos. Sociedad Estadounidense de Nutrición, 2019.

