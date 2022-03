Una reflexión sobre los efectos de la pandemia en la salud de las mujeres

(28/Feb/2022 – web) por Stephanie Lozano, directora de negocios para Organon Centro América y Caribe.- La pandemia por COVID-19 continúa afectando al mundo, lo que ha indicado un golpe contundente para las mujeres trabajadoras, hasta el punto de que su propia salud se encuentra vulnerada.

Nosotras nos hemos esforzado por avanzar en el mundo laboral, pero la pandemia ha generado varios retrocesos importantes a estos logros. De hecho, según un reciente estudio de Mackinsey, las mujeres están ahora significativamente más agotadas que nunca, incluso más que los hombres,[1] lo que supone un gran costo para nuestra salud física, emocional y mental. Según una encuesta del portal HealthyWomen, el 78% de las mujeres afirmaron que suelen dejar de lado sus propias necesidades de salud, como la programación de citas con el médico, para centrarse en el cuidado de su familia y otras prioridades.[2]

Según el estudio de ONU Mujeres, «Panamá: Análisis preliminar sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en las mujeres», la pandemia ha tenido «impactos diferenciados en las mujeres de Panamá», y que sus efectos «se multiplican» en ellas al ser las «responsables designadas» de evitar el contagio familiar, mantener la limpieza del hogar, la salud emocional y administrar los recursos familiares.[3]

En otro caso, las mujeres costarricenses dedican tres veces más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado en sus hogares. En promedio, ellas emplean 35 horas y 49 minutos, por semana, y ellos 13 horas y 42 minutos, una diferencia de 22 horas entre ambos sexos, según la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo.[4]

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, un día que se conmemora desde hace más de un siglo con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de la equidad de géneros para alcanzar un mundo más equitativo. Una fecha conmemorativa mundial que nos permite reflexionar sobre las necesidades de las mujeres actualmente, y en especial sobre su salud. Una mujer sana es la columna vertebral de una sociedad productiva, estable y resiliente. Cuando estamos sanas, prosperamos y ayudamos a que nuestra familia, comunidad, y la sociedad evolucione a nuestro ritmo.

Nuestra compañía nació con el propósito de crear un mundo más saludable y equitativo para todas nosotras. Dada la coyuntura actual, este 8 de marzo, queremos enfocar nuestros esfuerzos en visibilizar la importancia de la salud de la mujer en los países de centro américa y el caribe. Por eso, desde ahora, hemos decido otorgar un día libre a todos nuestros colaboradores para que puedan dedicarse a su salud.

Te invito a que este día reflexionemos sobre la importancia de la salud, en especial sobre la salud de las mujeres en tu vida. Cada una de ellas tiene necesidades, la mayoría de salud, que no han sido satisfechas y que requieren ser atendidas para tener esa equidad que tanto anhelamos. Como líderes empresariales, tratemos de sumar y generar iniciativas, como la de Organon, que buscan brindar espacios a las mujeres para que prioricen su salud física, emocional y mental. Si nos tomamos este día para reflexionar que acción particular podemos ejecutar como líderes, nos permitirá tener un mundo más equitativo, haremos que las próximas generaciones no solamente sean más sanas, sino también vivan en un mundo donde la equidad sea una realidad.

