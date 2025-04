Vacunación Materna: La clave para proteger a las madres y a sus bebés contra enfermedades infecciosas

Salud Materna y Neonatal: ¿Cómo las vacunas pueden salvar miles de vidas?

Protege contra enfermedades infecciosas como virus respiratorio sincitial, COVID-19 e influenza, entre otras.

Contar con sistemas de salud eficientes para una atención médica integral y de calidad es importante a nivel materno y neonatal.

(9/Abr//2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La vacunación materna es considerada una herramienta eficaz para la protección de mujeres embarazadas, sus fetos y recién nacidos de enfermedades infecciosas, como el virus respiratorio sincitial (VRS), la influenza o gripe, la COVID-19 y tosferina o pertusis, entre otras. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), esta práctica es altamente beneficiosa para dichas poblaciones y va de la mano con el enfoque del Día Mundial de la Salud 2025, que busca reducir las muertes prevenibles de madres y sus bebés, asegurando que reciban una atención médica adecuada para su bienestar a largo plazo.

Cifras de la OPS señalan que alrededor de 300 000 mujeres fallecen en su etapa de embarazo o parto y más de dos millones de recién nacidos también mueren durante su primer mes de vida, cada año, en el mundo. Las enfermedades respiratorias, incluyendo las infecciosas, son la principal causa de mortalidad globalmente, incluyendo los lactantes y niños pequeños. En ese sentido, la neumonía ocupa la primera posición con más de 700 000 muertes de niños menores de cinco años, de las cuales 190 000 son recién nacidos.

“El compromiso con la salud materna y neonatal no puede ser aislado ni temporal. Requiere una acción sostenida, uniendo esfuerzos de la sociedad, de los gobiernos, de las organizaciones y del sector privado para garantizar que todas las mujeres y recién nacidos tengan un comienzo saludable y un futuro esperanzador. Para ello, resulta importante brindar el acceso adecuado a una atención médica de calidad y a herramientas clave de prevención, como lo son las vacunas, incluyendo para la inmunización materna”, señaló el doctor Daniel Bustos, director médico de Pfizer Centroamérica y Caribe.

Cabe destacar que, con respecto a enfermedades infecciosas, los recién nacidos corren un mayor riesgo de contraerlas, ya que su sistema inmunológico no suele ser capaz de generar una respuesta defensiva o inmunitaria contra los diversos microorganismos.

Beneficios de la vacunación materna

La vacunación de mujeres embarazadas es reconocida y recomendada como una estrategia de salud pública y sus beneficios se enmarcan en dos vías primordiales. La primera es proteger a la mujer de infecciones a las que puede ser susceptible, permitiendo, a la vez, defender al feto de enfermedades congénitas u otras consecuencias derivadas de la infección materna.

La segunda es la protección otorgada a los lactantes en desarrollo contra infecciones, durante sus primeros meses de vida y hasta que su sistema inmune esté preparado para responder, adecuadamente, a las vacunas o enfermedades.

“La vacunación materna lleva más de un siglo impactando al mundo; específicamente, desde 1879. Es altamente recomendada en todas las fases del embarazo y, además, es una práctica segura, acotó el doctor Marcel Marcano, líder médico de Vacunas de Pfizer Centroamérica y Caribe. “Desde Pfizer, estamos comprometidos no solo con la investigación y el desarrollo de vacunas que beneficien a diversas poblaciones, en áreas en donde todavía es necesario actuar, sino también, con innovaciones para la atención adecuada en salud, a manera de evitar que más recién nacidos, mujeres embarazadas y otros pacientes sigan enfrentando riesgos prevenibles”.

En esa línea, la campaña de la OPS para el Día Mundial de la Salud 2025 llamada “Comienzos saludables, futuros esperanzadores” resulta fundamental, ya que además de visibilizar la problemática a nivel de salud materna y recién nacidos, busca plantear soluciones orientadas hacia la importancia de contar con sistemas de salud eficientes y con políticas que protejan los derechos de ambas poblaciones. También, a plantear un enfoque integral de atención que contemple desde la salud mental hasta la planificación familiar.

La práctica de la vacunación materna debe ir de la mano de equipos médicos comprometidos con brindar el acompañamiento necesario a la madre, a manera de que esta obtenga la información adecuada del proceso y reciba las vacunas necesarias en cada etapa de su embarazo.

Acuerdo para el acceso asequible a vacunas

En aras de velar por la prevención de enfermedades respiratorias y de garantizar un acceso asequible a la vacuna contra el virus respiratorio sincitial, Pfizer y la OPS establecieron un acuerdo para suministrar dicha vacuna a los estados miembros, a través del Fondo Rotativo para el Acceso a las Vacunas de esta entidad.

Consulte a su médico. PP-A1G-CRI-0033

Para más información, por favor visíte www.pfizercac.com

