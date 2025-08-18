Acodeco recibe quejas por más de B/.479 mil en venta de autos usados en Panamá

Incumplimiento de garantía lidera reclamos por compra de autos usados

Acodeco alerta sobre irregularidades en venta de vehículos de segunda mano

Las quejas incluyen falta de información, vicios ocultos y contratos incumplidos, afectando la confianza en el mercado de vehículos de segunda mano.

(18/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió un total de 69 quejas por B/.479,957.33 entre enero y julio del presente año, relacionadas con la venta de autos usados en el país.

El principal motivo de los reclamos fue el incumplimiento de garantía, con 519 casos que suman B/.366,005.47. Otros motivos incluyen falta de información (13 quejas por B/.70,913.39), vicio oculto (2 quejas por B/.15,300.00), incumplimiento de contrato (1 queja por B/.22,798.00), custodia del bien (1 queja por B/.2,916.47) y veracidad de la publicidad (1 queja por B/.2,024.00).

Durante 2024, se resolvieron 95 quejas similares por un monto total de B/.671,916.85, lo que evidencia una tendencia persistente en irregularidades dentro del mercado de vehículos de segunda mano.

El jefe de la Sección de Vehículos a Motor, Raúl Lindo, recordó lo establecido en el artículo 47 de la Ley 45 de 2007, que prohíbe la importación de vehículos usados con más de cinco años de fabricación, salvo excepciones como autos de colección, ambulancias, limosinas, vehículos modificados para personas con discapacidad, entre otros.

Acodeco enfatiza que solo puede atender quejas cuando la venta es realizada por un agente económico formal, no por particulares.

Por ello, recomienda a los compradores:

• Verificar la dirección física del vendedor

• Solicitar asesoría técnica antes de la compra

• Realizar pruebas de carretera

• Documentar la transacción y evitar pagos anticipados sin respaldo

• Exigir garantía por escrito (mínimo 6 meses o 15 mil kilómetros)

• Leer cuidadosamente cualquier contrato antes de firmarlo

Estas medidas buscan proteger al consumidor y fortalecer la transparencia en la venta de autos usados, un sector que continúa generando preocupaciones por incumplimientos y prácticas engañosas.