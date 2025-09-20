Voluntarios de ADEDAPP lideran limpieza de playa en Veracruz por más de 15 años

ADEDAPP y empresas afiliadas recolectan 4 toneladas de desechos en Playa Veracruz

Más de 350 voluntarios de empresas afiliadas a ADEDAPP participaron en una jornada de limpieza en Playa Veracruz, recolectando toneladas de basura.

(19/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Veracruz, Panamá Oeste.- La Asociación de Empresas del Área Panamá Pacífico (ADEDAPP), en colaboración con la Agencia Panamá Pacífico (APP) y un gran número de voluntarios, llevó a cabo una nueva jornada de limpieza de playa en Veracruz. Esta iniciativa, que se ha mantenido por más de 15 años, une a empresas privadas, sus colaboradores y organizaciones en un esfuerzo por el cuidado ambiental.

Un compromiso que se fortalece

Lo que comenzó hace más de una década con un pequeño grupo de empresas se ha convertido hoy en una actividad masiva que reúne a la mayoría de los miembros de ADEDAPP. En cada edición, el objetivo es recolectar aproximadamente 4 toneladas de desechos sólidos. En esta ocasión, la jornada contó con la participación de más de 350 voluntarios, incluyendo a colaboradores de empresas como Terpel, Wilhelmsen, 3M, Grainger, Arturo Arauz Howard S.A., Truckslogic, Rutas Panamá y Dell Technologies. También se sumaron instituciones gubernamentales, estudiantes y voluntarios de la propia comunidad de Veracruz, liderados por su representante de corregimiento, Micsila Rodríguez.

José Luis Moreno, presidente de ADEDAPP, destacó la importancia de la actividad. «Es muy importante para nosotros mantener limpia la Playa de Veracruz. Este es un sector turístico que recibe gran parte de los desechos que arrastra la ciudad de Panamá. Con esta jornada, ADEDAPP junto a sus empresas afiliadas busca no solo ayudar a la comunidad, sino también enseñar a las nuevas generaciones la importancia de reducir y reutilizar la basura», recalcó.

Hacia un futuro sostenible

Con este esfuerzo, ADEDAPP reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad a la que pertenece. La jornada de limpieza de playa consolida una tradición de casi dos décadas en la promoción de la conciencia ambiental y la acción colectiva para la protección de los recursos naturales de Panamá.