Agenda Cultural Panamá: eventos destacados del 14 al 21 de noviembre de 2025

• El enfoque de la programación se centra en presentaciones folclóricas, talleres de arte, y eventos literarios que buscan promover el Plan Nacional de Culturas con la participación activa de la ciudadanía.

(14/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura (MiCultura), presentó la Agenda Cultural Panamá que se desarrollará entre el 14 y el 21 de noviembre de 2025. Esta programación especial incluye una variedad de eventos artísticos, educativos y comunitarios a lo largo de diversas localidades, promoviendo el Plan Nacional de Culturas e incentivando la participación ciudadana.

Viernes 14 de Noviembre: Apertura con Lectura y Teatro

La jornada cultural inicia con actividades literarias y dramáticas. El Club de Lectura Juvenil de la Biblioteca Pública Lucas Bárcenas se llevará a cabo en Arraiján. En la capital, continúan las temporadas de teatro con la obra Donde la Tierra Abraza al Mar en Cine Universitario (hasta el 22 de noviembre) y El Que Quiere Conocer Panamá que venga Porque se Acaba en el Teatro Metropolitan (hasta el 23 de noviembre).

Sábado 15 de Noviembre: Encuentros, Ferias y Exposiciones

El sábado 15 de noviembre se distingue por la diversidad de eventos en distintas provincias:

Actividades Literarias y de Concientización

• Encuentro Nacional de Lectores: Se realizará en el Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, en La Chorrera.

• Foro Agua y Futuro: Tendrá lugar en el Centro de Arte y Cultura de Colón, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m..

• ¡Bella Vista Recicla!: Jornada de reciclaje de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. en el Parque Andrés Bello.

Exposiciones de Arte y Cultura

• Las Molas que Hablan: Exhibición temporal con entrada libre en el Mercado San Felipe Neri.

• Exhibición de la Mola: Continúa hasta el 29 de noviembre en el Museo Regional de Veraguas.

• Julio Zachrisson llega a la Biblioteca Nacional: Exposición en la Sala Panameña hasta el 26 de noviembre.

• Conexiones Marinas: La Exhibición sobre el Gran Golfo de Chiriquí llega al Centro Comercial Santiago Mall, con entrada libre y disponible hasta el 28 de noviembre.

• Chance, Película: Proyección en el Museo del Canal, en el Casco Antiguo.

Talleres y Espectáculos

• Mercado Urbano: Se llevará a cabo de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. junto a la Plaza de Ciudad del Saber.