Agenda Cultural Panamá: eventos destacados del 14 al 21 de noviembre de 2025

Desde el Encuentro Nacional de Lectores hasta la Semana de la Música en la Facultad de Bellas Artes, la Agenda Cultural Panamá ofrece opciones gratuitas y para todas las edades a lo largo de diversas provincias del 14 al 21 de noviembre de 2025.
MiCultura presenta la Agenda Cultural Panamá con teatro, ferias y exposiciones
• El enfoque de la programación se centra en presentaciones folclóricas, talleres de arte, y eventos literarios que buscan promover el Plan Nacional de Culturas con la participación activa de la ciudadanía.
(14/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura (MiCultura), presentó la Agenda Cultural Panamá que se desarrollará entre el 14 y el 21 de noviembre de 2025. Esta programación especial incluye una variedad de eventos artísticos, educativos y comunitarios a lo largo de diversas localidades, promoviendo el Plan Nacional de Culturas e incentivando la participación ciudadana.
Viernes 14 de Noviembre: Apertura con Lectura y Teatro
La jornada cultural inicia con actividades literarias y dramáticas. El Club de Lectura Juvenil de la Biblioteca Pública Lucas Bárcenas se llevará a cabo en Arraiján. En la capital, continúan las temporadas de teatro con la obra Donde la Tierra Abraza al Mar en Cine Universitario (hasta el 22 de noviembre) y El Que Quiere Conocer Panamá que venga Porque se Acaba en el Teatro Metropolitan (hasta el 23 de noviembre).
Sábado 15 de Noviembre: Encuentros, Ferias y Exposiciones
El sábado 15 de noviembre se distingue por la diversidad de eventos en distintas provincias:
Actividades Literarias y de Concientización
• Encuentro Nacional de Lectores: Se realizará en el Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, en La Chorrera.
• Foro Agua y Futuro: Tendrá lugar en el Centro de Arte y Cultura de Colón, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m..
• ¡Bella Vista Recicla!: Jornada de reciclaje de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. en el Parque Andrés Bello.
Exposiciones de Arte y Cultura
• Las Molas que Hablan: Exhibición temporal con entrada libre en el Mercado San Felipe Neri.
• Exhibición de la Mola: Continúa hasta el 29 de noviembre en el Museo Regional de Veraguas.
• Julio Zachrisson llega a la Biblioteca Nacional: Exposición en la Sala Panameña hasta el 26 de noviembre.
• Conexiones Marinas: La Exhibición sobre el Gran Golfo de Chiriquí llega al Centro Comercial Santiago Mall, con entrada libre y disponible hasta el 28 de noviembre.
• Chance, Película: Proyección en el Museo del Canal, en el Casco Antiguo.
Talleres y Espectáculos
• Mercado Urbano: Se llevará a cabo de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. junto a la Plaza de Ciudad del Saber.
• Tardes Folclóricas: Evento gratuito con artesanías y presentaciones típicas en la Plaza de Ciudad del Saber.
• Ritmos Patrios en Bella Vista: Presentación estelar a las 6:00 p.m. a cargo de la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldia en el Parque Andrés Bello.
• Encuentro de Cantautores de España: El Torrente de Canciones se presenta en el Centro Cultural de España-Casa del Soldado.
Domingo 16 de Noviembre: Música y Tradición
• Festival de Reggae: En Memoria de Inesta Rock and Folk.
• Poli Selva: Obra de teatro a las 2:00 p.m. en Teatro West.
• Concierto de Ainoa Buitrago: A las 7:00 p.m..
• Noches de Cumbia Arraijaneña: De 5:00 p.m. a 9:00 p.m..
• Folklore, Fantasía y Tradición: Evento a las 7:30 a.m. en Alcance Victoria (Antiguo Teatro Assa).
• Festival Mi Ranchito: Se celebra en Río de Jesús, Veraguas.
• El Mesías de Händel: Concierto en la Iglesia San Francisco de Asís.
Eventos de Mitad de Semana (17 al 21 de Noviembre)
La programación se extiende con talleres y desfiles:
• Semana de la Música: Se extiende del 18 al 21 de noviembre en la Facultad de Bellas Artes.
• The Producers El Musical: Obra en el Teatro Nacional.
• Desfiles patrios: El jueves 21 de noviembre a las 8:30 a.m. en la fachada del Edificio 104 de Ciudad del Saber.
• Feria Navideña: El 21 de noviembre a las 10:00 a.m. en el Domo Parque Omar.
• Yo no me llamo Rubén Blades, Película: Proyección el 21 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Museo del Canal, Casco Antiguo.
La ciudadanía es invitada a participar en la consulta ciudadana en línea para el Plan Nacional de Culturas, un esfuerzo por construir un mejor país.
