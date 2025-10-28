Artesano panameño Alexander Alarcón confeccionará estatuillas para los Premios Pasaporte Abierto 2026

Alexander Alarcón : Más de 35 años de legado cultural panameño será emblema de premiación internacional

• Las obras de Alexander Alarcón reflejan la riqueza del folclore panameño y se exhiben en los cinco continentes, incluyendo una galería permanente en la sede de la UNESCO.

(28/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con más de 35 años dedicados a rescatar y proyectar el folclore panameño, el artesano Alexander Alarcón ha sido seleccionado para confeccionar las estatuillas de los Premios Pasaporte Abierto Internacional 2026. Esta designación convierte su legado cultural en el emblema oficial de la premiación, organizada por la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT), que se celebrará en Panamá.

La trayectoria de Alexander Alarcón lo ha consolidado como uno de los artesanos más emblemáticos del país, con obras que han trascendido fronteras. Sus creaciones se exhiben en los cinco continentes, e incluso forman parte de una galería permanente en la sede de la UNESCO, en la ONU, con 25 de sus piezas. Adicionalmente, su arte está expuesto en el museo artesanal dentro de la Embajada de Panamá en Uruguay.

Pasión, Pedagogía y Legado Cultural

Diseñador gráfico de profesión, Alarcón combina su formación técnica con un profundo amor por el dibujo y la pintura, confeccionando más de 1,300 estatuillas que reflejan la esencia del país. El artesano asegura que su mayor satisfacción es compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones. “Poder trascender y dejar un legado a los jóvenes amantes del folclore es mi mayor logro. Hoy siento que nuestras tradiciones son más valoradas que nunca”, afirma Alarcón.

Cada una de sus piezas es una lección de historia y cultura. El artista busca resaltar los matices que identifican a cada región del país, desde las polleras hasta las danzas tradicionales. “A simple vista pueden parecer similares, pero cada figura encierra una historia distinta. Los colores, los atuendos y los accesorios varían según la región, y en esos detalles está la riqueza de nuestra diversidad cultural”, explica el artista. Su trabajo enaltece el folclore panameño y educa visualmente al espectador, convirtiendo cada estatuilla en un símbolo de orgullo nacional.

El Emblema de los Premios Pasaporte Abierto 2026

Por primera vez en la historia de los Premios Pasaporte Abierto Internacional, Panamá contará con tres estatuillas diferentes creadas por Alexander Alarcón como símbolo de la premiación.

Entre las figuras ya reveladas destacan:

• La Reina Congo: Representa la fuerza, el liderazgo y la resiliencia de la mujer afrodescendiente panameña. Es símbolo de dignidad, herencia ancestral y continuidad cultural.

• El Diablo Congo: Figura que en las danzas tradicionales simboliza la lucha del pueblo contra la opresión colonial, en una representación de la victoria del bien sobre el mal.

Próximamente se revelará la tercera figura que completará este conjunto único de piezas representativas del folclore nacional.

Alexander Alarcón es un referente del arte folclórico panameño con más de 35 años de experiencia. Su obra, reconocida por su autenticidad y valor educativo, proyecta la identidad panameña ante el mundo, contribuyendo al fortalecimiento del turismo cultural y al reconocimiento del país como un destino de riqueza patrimonial y artística.