Audífonos JBL se consolidan como íconos de estilo en el mercado de audio personal

Más allá del sonido: Los Audífonos JBL combinan tecnología y declaración de estilo

• Con diseños que van desde la elegancia minimalista de los JBL Tour One M3 hasta la vibrante gama de colores de los JBL Tune, la marca responde a la demanda de la Generación Z de accesorios que complementen su look y feed .

(20/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el panorama actual, donde la imagen juega un papel preponderante, los dispositivos de audio han dejado de ser meramente funcionales para convertirse en una parte integral del look, la actitud y el estilo personal. JBL, reconocida como una marca líder en el sector de audio, ha capitalizado esta tendencia, asegurando que sus nuevos Audífonos JBL no solo ofrezcan calidad sonora, sino que también proyecten una estética definida.

La marca ha logrado convertir cada producto en una declaración de estilo a través de diversas líneas. Esto incluye diseños minimalistas, como los JBL Tour One M3, un toque más urbano en los JBL Live, y la gama de colores vibrantes disponible en los JBL Tune. Esta redefinición de la estética del audio personal abarca desde estuches con pantallas inteligentes hasta una paleta de tonos que van desde el rosa pastel hasta el azul eléctrico.

La Estética como Factor de Compra

Diego Ocaranza, gerente de marketing regional de Harman, enfatizó la evolución del uso de estos dispositivos. “Nos dimos cuenta de que el audio ya no vive solo en el escritorio o la sala. Está en la mochila, en la selfie, en la rutina de todos los días. Nuestros audífonos están diseñados para acompañarte, verte bien y sonar mejor,” señaló.

Según un análisis publicado en ResearchGate, la imagen de marca y los atributos del producto, como el diseño y la estética, influyen de manera significativa en las decisiones de compra dentro del mercado tecnológico. JBL responde a esta expectativa con una propuesta visual clara.

Modelos Destacados

• JBL Tour One M3: Dirigido a quienes buscan elegancia con tecnología de punta. Ofrece cancelación de ruido adaptativa, un diseño premium y una experiencia de usuario inteligente gracias a un smart case con pantalla LED integrada.

• JBL Tune: Orientado a consumidores que priorizan el color, la practicidad y la versatilidad. Estos modelos están disponibles en múltiples tonos y pueden combinar fácilmente con cualquier outfit o mood personal.

La Generación Z y los consumidores visuales contemporáneos eligen sus audífonos no solo por la potencia sonora, sino también por su capacidad para complementar sus playlists, su vestuario y su feed de redes sociales. La marca lo entiende: aunque cada modelo de Audífonos JBL habla un idioma distinto, todos comparten la esencia de convertirse en parte de la identidad del usuario.

