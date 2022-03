Binance realizó primera capacitación de Blockchain y Cripto a periodistas de Centroamérica

(28/Mar/2022 – web) Centroamérica.- Binance, a través de un equipo de expertos en la red Blockchain y el mundo de las criptomonedas compartió valiosa información con periodistas de Panamá, Costa Rica y Guatemala que estuvieron presentes en el evento: 1era Capacitación Blockchain y Cripto para periodistas, quienes se encargaron de explicar información importante que para muchos era desconocida.

Keila Mulero explicó el entorno regulatorio de las cripto en la región de Centroamérica y el Caribe y la importante necesidad de conocer los clientes por medio de la verificación de su identidad a través del KYC (Know Your Costumer) que en español se traduce como: conoce a tu cliente.

Las criptomonedas han generado interés en todo el mundo desde que se crearon en 2009. Quienes buscan invertir en ellas están pendientes de sus cambios, sus valores y el comportamiento del mercado. Pero no son los únicos actores interesados en este tipo de moneda. Los Estados Unidos también las tienen en la mira con un objetivo común: la regulación de las criptomonedas.

¿Por qué es importante el KYC? porque el KYC contribuye a confirmar quién es el cliente detrás de la cuenta y prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero o la evasión fiscal. Los procesos KYC son comunes en las empresas de servicios financieros o en el rubro de las criptomonedas, ya que si no lo llevan a cabo, las plataformas podrían ser las responsables directas de estas actividades ilegales. De hecho, la mayoría de proveedores de este tipo de servicios realizan el proceso de verificación antes de permitir al cliente hacer cualquier tipo de operación, actualmente es cada vez más importante en el rubro.

Por otro lado, Alejandro Arriaza, COO de Plutoro.crypto, habló de los NFTs en el mundo actual, que son Non -Fungible Token, un token no fungible. Y que son unidades de valor que se le asignan a un modelo de negocio, como por ejemplo el de las criptomonedas. Y es que los NFT tienen una relación estrecha con las criptomonedas, por lo menos tecnológicamente, aunque son opuestos, ya que un Bitcoin es un bien fungible, y un NFT es un bien no fungible, pero en esencia, son como las dos caras de una moneda tecnológica.

Y como una nos lleva a la otra, también compartió información del metaverso que es un espacio digital en donde los usuarios y también los sistemas de inteligencia artificial interactúan en un entorno para realizar transacciones de comunicación social y económica, que actualmente no está siendo muy explotado pero que en los próximos años será el espacio que permitirá a la humanidad evolucionar.

Vía YDigeres