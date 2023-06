Conozca 3 formas de minimizar el consumo de energía en salas de control

(15/Jun/2023 – web) Actualmente los videowalls son un componente esencial para las Salas de Control, pues otorgan a los operadores una clara y detallada visión de datos cruciales y fuentes de video para colaborar en la toma de decisiones críticas; aunque la tecnología desarrollada para trabajar 24/7, como lo son los videowalls en una sala de control, implica un altísimo gasto de energía que muchas empresas buscan recortar lo más posible. Para ello, es importante conocer cuánto es el consumo de energía de los videowalls de su empresa.

Existen diversas maneras en que el consumo de energía se puede minimizar, pero es importante siempre tener cuidado en que esto no afecte su operación. A continuación, Barco ofrece tres formas de minimizar el consumo de energía del equipo elegido para contribuir a la sostenibilidad de las salas de control.

1. Implemente las más modernas tecnologías en visualización

La tecnología constantemente está en desarrollo, por ello es importante considerar la edad que su equipo tiene en funcionamiento. Cada año los avances tecnológicos permiten un ahorro de energía cada vez mayor. Si opta por un nuevo mural LED de visión directa, vale la pena investigar las opciones existentes, ya que hay una diferencia sustancial de rendimiento ecológico entre los distintos modelos del mercado. Por ejemplo, TruePix de Barco son videowalls LED diseñados de acuerdo con la metodología de puntuación ecológica de Barco, basada en estándares de calidad muy altos.

“Esto no sólo significa que se han tomado algunas medidas específicas para minimizar el consumo de energía, sino también que se ha optimizado el embalaje, se tiene en cuenta el rendimiento de sostenibilidad del ciclo de vida completo y evitando el uso de materiales peligrosos. De este modo, obtiene lo mejor de la tecnología de visualización con menos consumo de energía.”, aseguró Manuel Navarrete Pérez, LVX Leader Latinoamérica en Barco.

2. Ajustar el brillo de la pantalla

El utilizar su videowall en alto rendimiento cuando no es necesario, no tiene sentido, ya que no sólo consume mucha más energía de la necesaria en ese momento, sino que afecta también la ergonomía del operador al tener que mirar la pantalla brillante durante mucho tiempo, provocando un cansancio innecesario en el usuario. Por la noche, por ejemplo, bajar el brillo de las luces, tanto del videowall, como las luces artificiales de ambiente, puede ser más amigable para quienes trabajan en la sala de control mientras se disminuye el consumo de energía.

“Hay que tener en cuenta que muchos videowalls se diseñaron inicialmente para funcionar con una luminosidad elevada (700 NIT, por ejemplo). Sin embargo, éstos pueden atenuarse hasta 250 NIT, pero esto tiende a afectar negativamente la calidad de la imagen. Por ello, videowalls como TruePix y su procesador de imagen Infinipix Gen 2,funcionan en cualquier condición de brillo, permitiendo una imagen perfecta con una luminosidad más baja”, agregó Navarrete Pérez.

3. Apague las pantallas cuando no se utilicen

Y la tercera forma de minimizar el consumo de energía de su sala de control es simplemente: apagar los murales de video cuando no se utilizan. Los operadores pueden hacerlo manualmente cuando no sea indispensable que estén prendidos, o puede ser mediante un sistema de programación automatizado que apague los videowall durante los periodos de poca actividad o cuando la sala de control esté desocupada.

Aunque se trata de una medida sorprendentemente sencilla, hay muchas organizaciones que optan por mantener sus videowalls operativos 24 horas al día, 7 días a la semana. La mayoría de las veces esto se debe a que el sistema tarda mucho tiempo en arrancar y estar listo para su uso. “Esto puede solucionarse mediante la utilización de un modo de «espera activa», que asegura que la pantalla esté en línea en un abrir y cerrar de ojos”, comentó Manuel Navarrete.

Además, hay que asegurarse también de comprobar el consumo de energía en este modo de espera. A veces, es sólo una fracción del muro en pleno funcionamiento, pero algunas marcas siguen consumiendo hasta el 70% del videowall totalmente encendido. “Con su modo de espera EcoPower patentado por Barco, TruePix consume un 95% menos energía en comparación con el modo negro total”, puntualizó el líder para LVX Latinoamérica en Barco.

Ahorrar energía no es complicado

En conclusión, hay diversas medidas que se pueden tomar para reducir la factura del consumo de energía eléctrica por usar un videowall. Lo ideal sería que esto formara parte de las prestaciones de sustentabilidad más amplias del equipo. Por ello, antes de adquirir uno, se deben comprobar cuidadosamente las especificaciones del producto. Y en el caso del consumo de energía, por ejemplo, al ser una variante muy fuerte, invertir en un panel LED más eficiente amortizará el coste en pocos años.

Además, hay que tener en cuenta el embalaje, el uso de materiales y la gestión de todo el ciclo de vida. Es por ello que Barco, teniendo en mente esta problemática, ha creado la metodología ecoscoring, que identifica los productos certificados en los estándares de sustentabilidad más exigentes.

Acerca de Barco

Barco es un líder tecnológico mundial que desarrolla soluciones de visualización en red para los mercados del entretenimiento, la empresa y la sanidad. Nuestras soluciones tienen un impacto visible, ya que permiten a las personas disfrutar de experiencias de entretenimiento atractivas; fomentar el intercambio de conocimientos y la toma de decisiones inteligentes en las organizaciones y ayudar a los hospitales a proporcionar a sus pacientes la mejor atención sanitaria posible.

Con sede en Kortrijk (Bélgica), Barco obtuvo unas ventas de 1,058 millones de euros en 2022 y cuenta con un equipo global de más de 3.000 empleados, cuya pasión por la tecnología se plasma en más de 500 patentes concedidas. Barco cotiza en la Bolsa de Bruselas desde 1985. (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB)Para obtener más información, visítenos en www.barco.com, síganos en Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube (BarcoTV), o dé un «me gusta» en Facebook (Barco). Copyright 2023 por Barco

Vía Comunimix