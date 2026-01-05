El consumo de chocolate y su impacto en la salud y el bienestar emocional

Beneficios y procesos detrás del consumo de chocolate según expertos de la Mtra. Delia Guadalupe Estrada Palafox de la UAG

• La experta de la Universidad Autónoma de Guadalajara explican la diferencia entre cacao, cocoa y chocolate, destacando la importancia de la moderación y la calidad.

(05/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El consumo de chocolate moderado puede brindar una experiencia sensorial y emocional agradable, fundamentada en la composición química del cacao. La Mtra. Delia Guadalupe Estrada Palafox, directora del Departamento Académico de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), explica que el bienestar generado por este alimento tiene una base científica vinculada al árbol Theobroma cacao.

El proceso de transformación del cacao

De acuerdo con la académica, el proceso se origina en la semilla de cacao que, tras ser secada, tostada y molida, se convierte en cocoa. Este polvo es el ingrediente base para diversas bebidas y postres. Estrada Palafox precisa que la diferencia fundamental entre el cacao, la cocoa y el chocolate reside en su pureza. Los productos con mayor concentración de cacao conservan propiedades nutricionales superiores, como el magnesio, el selenio y compuestos antioxidantes denominados polifenoles y flavonoides, los cuales protegen las células ante factores externos como el estrés y la contaminación.

Propiedades nutricionales y efectos en el organismo

La experta señala que el cacao aporta triptófano, un aminoácido esencial que el organismo utiliza para producir serotonina, sustancia responsable de las sensaciones de relajación. No obstante, advierte que mientras más oscuro es el chocolate, mayor es su valor nutricional. En contraste, las versiones comerciales suelen presentar elevados niveles de azúcar y grasas añadidas, lo que incrementa el aporte calórico y reduce los beneficios originales de la semilla.

La Mtra. Estrada Palafox detalla que el procesamiento es determinante para la calidad del producto. La fermentación y el secado son etapas críticas donde se desarrollan el aroma y el sabor. Un procesamiento con menor exposición al calor permite que el cacao conserve una mayor densidad de antioxidantes.

Impacto en la salud y recomendaciones de consumo

Respecto a investigaciones recientes, la especialista de la UAG menciona que no se han detectado cambios significativos en la presión arterial, niveles de glucosa o funciones cognitivas derivados de la ingesta de chocolate. Si bien el impacto en el estado de ánimo es positivo, este suele ser momentáneo, funcionando principalmente como un reductor de estrés en momentos específicos.

Para concluir, la Mtra. Delia Guadalupe Estrada Palafox recomienda optar por chocolates que contengan al menos un 70% de cacao, preferiblemente oscuros y versiones sin azúcar. La clave para integrar este alimento en la dieta sin riesgos de aumento de peso o afecciones dentales radica en la calidad del producto y en mantener un consumo moderado y ocasional.