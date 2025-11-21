Deloitte, Grupo Promerica e INCAE celebran la 5ª Edición de Mejores Empresas Centroamericanas (MECA) en Panamá

Panamá Sede de la Ceremonia que reconoce la excelencia de las Mejores Empresas Centroamericanas (MECA) 2025



• Bajo el lema «Impulsando lo extraordinario», el programa MECA reconoció a empresas medianas y privadas de siete países de la región que fueron evaluadas mediante una metodología integral basada en el Mapa de Valor de Deloitte.

(21/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un evento llevado a cabo en Ciudad de Panamá, Deloitte, Grupo Promerica e INCAE Business School clausuraron la quinta edición del programa Mejores Empresas Centroamericanas (MECA). La iniciativa, que se celebró bajo el lema “Impulsando lo extraordinario”, reconoció a 32 empresas medianas y privadas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana que destacan por su liderazgo, innovación y resultados.

El reconocimiento como Mejores Empresas Centroamericanas (MECA) se basa en un diagnóstico integral donde las organizaciones documentan un caso de negocio. Este es evaluado bajo los cinco impulsores del Mapa de Valor de Deloitte, una metodología global que determina el nivel de madurez empresarial.

Proceso de Evaluación y Acompañamiento Empresarial

El programa 2025 inició con más de 120 empresas aspirantes. En la segunda fase, las participantes recibieron más de mil horas de asesoría pro-bono de coaches expertos de las tres instituciones promotoras. Estos asesores orientaron a las empresas en la documentación de sus mejores prácticas.

Posteriormente, un Comité multidisciplinario de Deloitte analizó los casos, cuyos resultados fueron revisados por un grupo de Consejeros. Este comité, integrado por representantes de las instituciones promotoras y asesores externos, definió la lista final de las compañías galardonadas.

Pilar Ruiz de Chávez, Socia Mejores Empresas de Latinoamérica, señaló que la excelencia y la mejora continua son el denominador común de las empresas reconocidas. Por su parte, Rafael Sayagués, Socio Director de Deloitte para el Marketplace Centroamérica, Panamá y República Dominicana, reafirmó el compromiso de la firma con las medianas empresas, a las que consideró estratégicas para la economía regional, ofreciéndoles herramientas para fortalecer su gestión.

Hallazgos de la Edición 2025 y Compromiso Regional

Entre los hallazgos de esta edición, se destacó que el 63% de las empresas reconocidas son de carácter familiar, evidenciando su impacto significativo en el desarrollo económico de la región. Además, el 25% de las compañías cuentan con mujeres en el cargo de CEO, lo que refleja avances en inclusión y oportunidades en la alta dirección.

Ramiro Ortiz, CBO de Grupo Promerica, reiteró el compromiso de la entidad con una región más fuerte, equitativa y sostenible, promoviendo el liderazgo responsable a través de MECA.

Carla Fernández Corrales, Directora Senior de Educación Ejecutiva de INCAE Business School, comentó que a través de la iniciativa, INCAE reafirma su compromiso con el talento y la visión de las medianas empresas que impulsan el desarrollo regional, fortaleciendo su competitividad global.

Lista de Compañías Galardonadas

A continuación, la lista de las 32 Mejores Empresas Centroamericanas 2025, según su categoría:

Empresas Categoría Oro (5 años consecutivos)

• CPX (Guatemala)

• Servicios Generales Bursátiles (El Salvador)

• Sistemas y Proyectos (Guatemala)

Empresas Recalificadas (2 o más años)

• AMPM Nicaragua (Nicaragua)

• Casa McGregor (Nicaragua)

• Cogeneración Green Power (Nicaragua)

• Corporación CEK de Costa Rica (Costa Rica)

• Credidemo (Honduras)

• DIAGRI (El Salvador)

• Fulzer (Costa Rica)

• Grupo Read (República Dominicana)

• Hospital San Francisco (El Salvador)

• INCASA (Nicaragua)

• Laboratorio San José (Costa Rica)

• Laboratorios Suizos (El Salvador)

• LUIGEMI (El Salvador)

• MultiFRIO (Costa Rica)

• Pan Sinai (El Salvador)

• Par Internacional (Panamá)

• Rex Logística (Costa Rica)

• SARAM (El Salvador)

• Servicios Computacionales Novacomp (Costa Rica)

• Sugoi (Panamá)

• Transacciones y Transferencias (Guatemala)

• WELLCO CORPORATION (Guatemala)

• YOCO (Guatemala)

Empresas Nuevas (1 año)

• Aceros Inoxidables de Centroamérica (El Salvador)

• Droguería Italiana (Guatemala)

• Farmacia San Nicolás (El Salvador)

• Novex (Guatemala)

• Solid Car Rental (Costa Rica)

• Soluciones de Ingeniería (El Salvador)

El evento de cierre incluyó un simposio centrado en el uso de la Inteligencia Artificial en los negocios, seguido de la Ceremonia de Premiación. Todas las empresas galardonadas y finalistas recibieron un reporte de retroalimentación con recomendaciones de expertos para acelerar su crecimiento y fomentar la mejora continua.

Diana Espinoza, Líder de Mejores Empresas Centroamericanas, concluyó que la colaboración entre Deloitte, Grupo Promerica e INCAE desde 2021 ha demostrado que liderar con propósito genera un impacto social duradero, esencial para el desarrollo de la región.

