Donatón 2025 promueve esterilización para combatir abandono animal

Carrera-Caminata Donatón 2025 recauda fondos para esterilizar mascotas en Panamá

La Carrera-Caminata Donatón 2025 reunió a decenas de personas y mascotas para recaudar fondos destinados a la esterilización de animales en condición de calle.

El evento, realizado en Albrook Mall, incluyó rutas de 1K y 3K y contó con el respaldo de empresas y fundaciones comprometidas con la protección animal.

(21/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Con una participación entusiasta de decenas de personas acompañadas por sus mascotas, la Carrera-Caminata Donatón 2025 se convirtió en una jornada deportiva y solidaria que logró recaudar fondos para el Programa de Esterilización de Perros y Gatos, una iniciativa clave para combatir la sobrepoblación animal en el país.

Desde los estacionamientos de Albrook Mall, los asistentes recorrieron dos rutas:

• 🐾 1K para perros pequeños

• 🐕 3K para perros medianos y grandes

La actividad, organizada por Donatón Panamá y con logística a cargo de Panamá Runners, ofreció una mañana llena de energía, convivencia y compromiso social. “La Carrera-Caminata Donatón es una muestra de que cuando la comunidad se une, podemos generar cambios reales”, afirmó Ezrhy Santamaría, presidente de Donatón Panamá.

Objetivo solidario: esterilización para salvar vidas

El evento tuvo como meta principal recaudar fondos para esterilizar animales en condición de calle y abandono, mejorando su calidad de vida y reduciendo el número de nacimientos no deseados. La Fundación La Aldea Animal, aliada estratégica del evento, destacó la importancia de la esterilización como herramienta efectiva para enfrentar esta problemática.

Apoyo empresarial y participación comunitaria

Empresas patrocinadoras se sumaron con stands interactivos, premios y actividades, reafirmando su compromiso con la responsabilidad social empresarial y la protección animal. La jornada dejó como resultado no solo un aporte económico significativo, sino también un mensaje claro: la unión y la solidaridad pueden transformar la realidad de miles de animales indefensos en Panamá.