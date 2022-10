Tiene un diagnóstico tardío en 85% de los casos1. La enfermedad mata más de 85 mil pacientes al año2.

(26/Oct/2022 – web) Panamá.- El cáncer de pulmón es el tumor más letal en América Latina, responsable por 86 mil muertes por año en la región y causante de alrededor de 1,8 millones de víctimas globalmente2.

Identificada tardíamente en 85% de los pacientes en América Latina, la enfermedad en tiene pocas posibilidades de cura, con una tasa de supervivencia de cinco años en alrededor del 18% de los casos3. El gran desafío es lograr un diagnóstico temprano, se conoce que cuando el tumor es identificado en estadios iniciales, la tasa de supervivencia a cinco años aumenta significativamente, alcanzando hasta el 56%3.

Para concientizar sobre la importancia del diagnóstico precoz, que puede revertir el impacto del cáncer de pulmón en América Latina, AstraZeneca lanza la campaña “Actúa Hoy”, elaborada con la participación de 19 asociaciones de pacientes de 10 países de la región: Brasil, Argentina, Chile, México, Colombia, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y Panamá. Las entidades formaron un consejo de expertos para presentar diferentes realidades y necesidades que contribuyeran a que la campaña tuviera información de calidad sobre el tema, a partir de la visión del paciente y siempre destacando que la inversión en el diagnóstico precoz puede salvar muchas vidas todos los años.

País Nuevos casos por año Mortalidad por año Guatemala 460 440 Honduras 421 373 Costa Rica 408 374 Panamá 340 302

Fuente: Globocan 2020

De no hacerse nada, se estima que la enfermedad puede alcanzar una mortalidad anual de 3,01 millones de personas globalmente en 2040 (cáncer de pulmón, bronquios y tráquea), lo que representaría un aumento del 67%2. Revertir ese cuadro es un desafío global que depende de inversiones para la detección de la enfermedad en estadios iniciales. No obstante, el cáncer de pulmón puede evolucionar silenciosamente o con síntomas poco específicos. “Cuanto más nuestra sociedad conozca sobre la enfermedad, más preparados estaremos para luchar contra ella”, afirmó Larisa Ramírez Gutiérrez, Directora Médica de AstraZeneca en América Latina.

Más allá del impacto en la salud de los pacientes, el cáncer de pulmón representa un desafío económico para la sociedad. Se estima que los costos directos e indirectos de la enfermedad demandan más de US$1,5 mil millones por año, cerca del 0,6% del gasto total en salud en América Latina4.

Conocer para combatir

«Cuando recibí el diagnóstico, no sabía casi nada sobre cáncer de pulmón. No hay muchos estudios disponibles con datos específicos de América Latina y la mayoría de las cosas que encontraba estaban en inglés», recordó Alexandra Núñez, sobreviviente de cáncer de pulmón y presidente de la Asociación Unidos Contra el Cáncer, de Costa Rica.

La falta de información general sobre el cáncer de pulmón en América latina, según Núñez, representa un obstáculo relevante en el combate de la enfermedad. También es importante corregir algunos conceptos equivocados sobre el problema, como la asociación constante al tabaquismo. Si bien existe esa relación en una importante cantidad de casos, cerca de 15% de los pacientes nunca fumaron5.

Para alertar sobre ese y otros puntos, la campaña “Actúa Hoy” hace hincapié en desmitificar el cáncer de pulmón, ampliar el conocimiento general de la población latinoamericana y concientizar a todos sobre la urgencia en investigar síntomas e indicios.

Mantente atento

A pesar de que la enfermedad sea silenciosa en su inicio, existen pacientes que pueden presentar determinados síntomas. “Muchas veces tenemos una tos persistente, también podemos tener dolor de pecho, falta de aire y cansancio”, afirmó el Dr. Luis Corrales, de Costa Rica. “Cuando el paciente comienza a sentir eso, lo importante es que haga una consulta médica cuanto antes”, agregó el especialista.

Aquí están los síntomas más frecuentes3:

• Tos persistente;

• Flemas con sangre;

• Dolor en el pecho;

• Ronquera;

• Falta de aire;

• Pérdida de peso y/o apetito;

• Neumonía recurrente o bronquitis;

• Sensación de cansancio o debilidad;

• En el caso de fumantes, el ritmo habitual de la tos se altera y aparecen crisis en horarios no comunes.

Como forma de prevención, las autoridades médicas recomiendan no fumar, evitar el tabaquismo pasivo, y la exposición al humo de leña y a determinados agentes químicos como arsénico, asbesto, berilio, cromo, radón, uranio, níquel, cadmio, cloruro de vinilo y éter de clorometil3.

La detección precoz se puede realizar con exámenes clínicos y de laboratorio, endoscópicos y radiológicos en pacientes con indicios y síntomas sugestivos de la enfermedad. En caso de que no haya indicios ni síntomas, se recomienda el rastreo en grupos que tengan un mayor chance de desarrollar la enfermedad, como personas que fumen al menos un cigarrillo por día durante 30 años o más3.

“Gracias a la inmunoterapia, hoy podemos decir que el cáncer de pulmón podría ser potencialmente curable en uno de cada 240 pacientes que sufren la enfermedad. Estamos hablando de aproximadamente 70 mil personas al año. Son cosas sin precedente”, afirma el Dr. Andrés Cardona, de Colombia.

Historias reales

Como parte de la campaña, AstraZeneca publicó una serie de videos con testimonios de pacientes y médicos, grabados en diferentes países de América Latina, que muestran la realidad de quien convive con la enfermedad. Cada historia nos ofrece una perspectiva diferente sobre el cáncer de pulmón y nos ayuda a comprender sus complejidades e impactos. Para conocerlos y acceder a más detalles de la campaña, puede visitar el sitio web www.actuahoy.com

