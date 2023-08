El misterioso enamorado, la nueva obra de la panameña Tere Domínguez O., presente en la Feria internacional del libro de Panamá

La Librería El Hombre de la Mancha, la cadena de librerías más grande de Panamá, registra a la literatura juvenil como la número uno en ventas en Panamá.

(17/Ago/2023 – web) Panamá.- Prepárate para encantarte con la cautivadora historia de El misterioso enamorado cuando Tere Domínguez O., la polifacética autora panameña, presente su último trabajo en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2023. Esta obra juvenil de romance, fantasía y misterio seguro fascinará a lectores de todas las edades, en particular a aquellos que se sienten eternamente enamorados.

La historia se desarrolla durante las vacaciones de verano, con el encuentro casual de Alina y Daniel quienes juntos experimentan la magia de su primer enamoramiento. En medio de aventuras compartidas, se topan con una majestuosa casa abandonada, un escondite perfecto para sus citas clandestinas. Las palabras poéticas que comparten dentro de este escenario misterioso fortalecen su vínculo. Sin embargo, una presencia enigmática y traviesa convierte sus encuentros en una aventura inolvidable que pondrá a prueba el poder de su amor.

El misterioso enamorado explora temas que han superado el tiempo como el lenguaje universal del amor. La encantadora historia de sus protagonistas Alina y Daniel, retrata maravillosamente el amor como un lenguaje que trasciende el tiempo y conecta a personas de todos los ámbitos de la vida.

Además, es la historia de dos jóvenes no solo cautivados por el poderoso embrujo del amor, la fantasía y el misterio sino también por la poesía. Esta combinación ofrece una experiencia innovadora para los lectores jóvenes y es que actualmente la literatura juvenil es una tendencia mundial y de la que nuestro país también es parte.

Lo anterior lo confirman datos de la Librería El Hombre de La Mancha, la cadena de librerías más grande de Panamá, que registra a la literatura juvenil como la número uno en ventas en nuestro país.

Por ende, El misterioso enamorado llega en un momento oportuno para complementar esta creciente demanda, ofreciendo una experiencia inmersiva para los lectores jóvenes de la mano de una autora panameña.

Asimismo, la obra anima a los lectores jóvenes a explorar sus sentimientos en torno a su primer romance e incluso los inspira a profundizar en sus propios esfuerzos de escritura incentivar la lectura. La inspiración del amor puede marcar la creación de una vida.

«El Enamorado Misterioso» y su proceso creativo

Tere Domínguez O. nos comparte su viaje para dar vida a El misterioso enamorado. “Al finalizar la Feria Internacional del Libro de Panamá 2022, le dije a una amiga que no publicaría otro libro por mucho tiempo. Me iba a tomar un descanso ya que había publicado un libro por año desde 2019. Sin embargo, no pude cumplirlo ya que, en mis sueños, El misterioso enamorado. se me aparecía insistentemente, exigiéndome contar su historia”.

Si bien este es un libro ilustrado, al ser juvenil, el estilo de las ilustraciones es completamente diferente a las de un libro infantil. Las mismas están hábilmente elaboradas por Yassy Duque, quien sobre el proceso creativo indicó que “el mayor desafío al ilustrar El misterioso enamorado fue plasmar fielmente la visión de Tere en cada ilustración, buscando transmitir el hechizo y el misterio que ella imaginaba. Fue un proceso fascinante donde se trabajó́ en equipo para que la composición, los ambientes y los colores, se convirtieran en parte esencial de la historia”.

La sensibilidad poética de Tere y El misterioso enamorado

El libro fue publicado bajo el sello editorial Modus Ludicus de Silvia Fernández-Risco quien afirmó que, el amor es uno de los temas universales en la literatura, y es entendible porque es una fuerza vital que nos motiva a percibir la vida con intensidad. Y la primera vez que nos sucede –porque ¡vaya que si somos afortunados nos puede pasar varias veces en la vida! – es un sentimiento que nos sorprende, nos trastoca, pone a flor de piel nuestra sensibilidad, nos pinta una sonrisita en el corazón y un brillo en los ojos que refleja una realidad tamizada de colores.

Cuando leí por primera vez el relato de Tere “El misterioso enamorado”, de inmediato conecté con la historia y sus personajes, con esa sensibilidad exacerbada del amor a primera vista, del flechazo de Cupido y de los caminos que esa sensación te hace tomar: Desde escribir poemas, andar en bicicleta juntos, compartir lecturas, descubrir lugares secretos para estar, por un momento, en un pedacito de cielo, en un jardín encantado o en una casa abandonada llena de flores con esa persona especial, o sea, en el mundo particular de los enamorados, esbozó la narradora.

Lean el libro. Estoy segura que estarán de acuerdo conmigo en que Tere tiene un sexto sentido para escribir historias que resuenan en la vida de los lectores, puntualizó Fernández-Risco.

La autora reafirma que “este libro está dirigido al público juvenil y a todos los que tienen un alma joven. El mensaje que deseo llevarles es que el primer amor es algo que vivimos todos, que nos renueva y nos hace ser creativos de diversas formas. Pero previo a sentirlo se desarrolla la amistad que es donde se construyen las bases del amor. Espero que con este libro todos recuerden la ilusión de su primer amor, y los que no lo han experimentado estén abiertos a su llegada.”

Tere Domínguez O. descubrió su pasión por los libros ilustrados con su lanzamiento de 2020, de Chachalaca y su viaje inesperado, que abordó temas de migración y conciencia ambiental. Posteriormente vino su primer libro juvenil, Mariana y la ballena, que si bien aborda el romance entre dos jóvenes, el centro de la historia es salvar a una ballena jorobada.

En El misterioso enamorado, Tere muestra una vez más su versatilidad como autora al adentrarse en esta ocasión en el romance, la poesía y el misterio.

No pierdas la oportunidad de embarcarte en este encantador viaje de El misterioso enamorado. Descubre cómo la magia poética del amor hechiza a Alina y Daniel, dejando a los lectores cautivados por el encanto del romance y el misterio.

Sobre Tere Domínguez O.

Graduada en Comunicación Social. Desde muy joven se aficionó a la lectura y, como suele ocurrir, se le despertó el deseo de escribir. Pero su primer libro, Te ofrezco mis puertas, no surgió de la imaginación, sino de una difícil experiencial personal: su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de ovario en el año 2019. Se trata de una bitácora de su enfermedad, asumida como una sucesión de portales que la condujeron a experiencias límites.

A partir de ese momento, Tere se ha consolidado como escritora abordando en sus libros diversas temáticas y géneros. Chachalaca y su viaje inesperado(2020) y Mariana y la ballena (2021) son dos relatos de migración y conciencia ambiental, respectivamente. Sobre inclusión familiar y Síndrome de Down, Stellita y su angel de la guarda (2022) es el primero que aborda esta temática en Panamá.

En el año 2023 publica El misterioso enamorado, la historia de dos jovenes cautivados por el poderoso embrujo del amor, la poesía y la fantasía. Pertenece a la Academia Panameña de Literatura infantil y juvenil. Parte de los artículos y crónicas de Tere, pueden leerse en su blog teredominguez.com y en el blog 10minconJesus.net.