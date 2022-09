Festival ElDorado confirma seminarios y conferencistas líderes de la industria

(23/Sep/2022 – web) Bogotá, Colombia.- El Festival ElDorado confirma los seminarios presenciales de su 11ª edición que estarán a cargo de grandes líderes de la industria nacional e internacional el próximo 4 y 5 de octubre en el Club Altos de Chicalá.

«ElDorado es momento en el que nos juntamos como industria para impulsar el progreso a través de la creatividad. Creemos en la creatividad como el motor que resuelve retos empresariales, fomenta el desarrollo de la economía y transforma una cultura para mejorar la vida de las personas. Sabemos que la creatividad es más necesaria que nunca y tiene el poder de cambiar el mundo. Los líderes creativos, visionarios e innovadores que participan como ponentes, ampliarán nuestra mirada de la creatividad desde múltiples ámbitos y nuevos enfoques«, comenta Paula Feged, Directora Ejecutiva del Festival.

En este contexto, las conferencias de esta nueva edición del Festival ElDorado serán:

JUAN CAMPODÓNICO

Músico, Productor, Compositor y Artista. Fundador y miembro de Bajofondo. Ganador de 4 Latin Grammy.

Seminario: “Todo nuevo de nuevo”

GUSTAVO LAURÍA

Co-founder & Chief Creative Officer, We Believers, NY.

Seminario: «Behind the work of the Independent Agency of the Year»

FÉLIX DEL VALLE

Chief Creative Officer, MRM, España.

Seminario: “Un ‘behind the scenes’ de creatividad y tecnología”

LARISSA ACOSTA

Head of Multicultural Marketing, Amazon Brands, San Francisco.

Seminario: “Small is big”

FERNANDO SOSA

Presidente Creativo Leo Burnett, Argentina.

Seminario: “Cosas que cada tanto le querés decir a la publicidad”

MATIAS MENÉNDEZ

Executive Creative Director, AKQA, São Paulo.

Seminario: “A nadie le importa”

LUCIANA HAGUIARA

Executive Creative Director, Media.Monks.

Seminario: “Brands in the metaverse? Why and how”

CARLOS TORRES PRIETO

Director de Mercadeo y Publicidad, Davivienda.

Seminario: “Volver a Jugar”

ANA MARÍA VILLALBA

Influenciadora, Comunicadora, Creadora de @ana_listas.

Seminario: “Se tenía que decir, y se dijo”

Además de los exclusivos seminarios, se estará desarrollando el programa acelerador de mujeres creativas, See It Bee It Latam, la iniciativa de Cannes Lions que nace como respuesta a la desigualdad de género. Las doce mujeres seleccionadas han sido anunciadas y provienen de Argentina, Brasil, México y Chile. Para conocer más sobre ellas visite: https://www.festivaleldorado.com/festival/cannes-lions-see-it-be-it/12-mujeres-see-it-be-it-latam-2022

Por último, los asistentes al Festival ElDorado podrán disfrutar de diferentes espacios de networking, un exclusivo cóctel de apertura, la entrega de los premios ElDorado, un Live Set de Juan Campodónico y la fiesta de cierre.

Para descargar el cronograma de actividades, ingrese a: https://www.festivaleldorado.com/content/download/51190/1235607/file/Agenda_ElDorado2022.pdf

Vía amma creative