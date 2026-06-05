Mitradel y el MOP presentan resultados concretos en la generación de empleo en Panamá

El Gobierno Nacional, mediante la gestión conjunta del Mitradel y el MOP, consolidó la creación de plazas de trabajo, inclusión de personas con discapacidad y el fortalecimiento de la paz laboral.
Alianzas público-privadas e infraestructura impulsan la generación de empleo a nivel nacional
• Proyectos de infraestructura vial y esquemas de Asociación Público-Privada dinamizan el mercado laboral panameño con más de 54 mil puestos de trabajo directos en ejecución.
(05/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Importantes avances en materia de trabajo, inclusión y fortalecimiento institucional se han consolidado gracias al compromiso del gobierno que lidera el presidente José Raúl Mulino Quintero y el equipo del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). El Gobierno Nacional mantiene su enfoque estratégico mediante acciones concretas orientadas a la generación de empleo en todo el territorio del país.
Resultados e indicadores del Mitradel
En materia de gestión laboral, el Mitradel, en el periodo comprendido entre julio de 2024 y mayo de 2026, ha enfocado sus esfuerzos institucionales en brindar servicios más modernos, ágiles y transparentes. Prueba de ello es que durante este periodo específico se generaron un total de 17,956 oportunidades de empleo en coordinación directa con el sector privado panameño.
Además, un grupo de 705 personas con discapacidad lograron incorporarse formalmente a puestos de trabajo, promoviendo con ello la inclusión y el acceso equitativo a la actividad laboral. Por su parte, el programa Mi Primer Empleo benefició a 9,542 jóvenes panameños, quienes lograron adquirir experiencia de carácter práctico y mejores oportunidades de inserción en el mercado, contando con el apoyo directo de más de 800 empresas aliadas al proyecto.
Asimismo, los indicadores generales de contratación reflejan el dinamismo actual del mercado laboral, registrando un acumulado de 250,759 contratos definidos, indefinidos y por obra determinada. Adicionalmente, el país mantuvo una estabilidad general en sus actividades laborales sin registros de huelgas. Este resultado institucional se respaldó mediante la mediación oportuna de 117 conflictos colectivos que fueron evitados, la ratificación formal de 145 convenios colectivos y la recepción de 120 pliegos de peticiones, fortaleciendo la paz laboral de la nación.
Impulso al empleo desde la infraestructura pública
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), bajo la administración del ministro José Luis Andrade Alegre, mantiene en ejecución un total de 360 proyectos de infraestructura y de mantenimiento vial a nivel nacional, los cuales se encargan de generar más de 54 mil empleos directos. Estas obras de ingeniería contribuyen de manera significativa a la reactivación económica del Estado, al fortalecimiento de la conectividad vial y al desarrollo integral de las comunidades en distintas provincias panameñas.
Proyecto Corredor de Las Playas
Uno de los proyectos destacados dentro de la planificación estatal es la Ampliación del Corredor de las Playas, de forma específica en el tramo de la CPA El Espino – Sajalices y la Variante Campana, obra que impacta de forma directa a los distritos de La Chorrera y Capira, situados en la provincia de Panamá Oeste. La ejecución de la obra generará aproximadamente 600 empleos directos y cerca de 1,000 puestos de trabajo de carácter indirecto, contribuyendo al fortalecimiento estructural de la economía local. Asimismo, se prevé que alrededor de 2 millones de personas se beneficien de esta infraestructura de transporte, la cual mejorará la movilidad de residentes, transportistas, turistas y usuarios generales que se desplazan habitualmente hacia el interior del país.
Durante la conferencia de prensa oficial, los trabajadores vinculados a este desarrollo vial compartieron sus testimonios personales sobre cómo estas oportunidades laborales han impactado de forma positiva sus vidas y las de sus respectivas familias. El trabajador Tomás Ángel Badillo Díaz, de 33 años de edad, destacó la importancia de contar con una oportunidad estable de trabajo dentro de una obra de gran impacto para el país. Por su parte, la trabajadora Nohelia Aguilar, de 30 años de edad, resaltó el valor de la inclusión laboral femenina y el crecimiento profesional que ha encontrado dentro del sector de la construcción.
Avances en proyectos de Asociación Público-Privada (APP)
En materia de proyectos viales desarrollados bajo los esquemas de Asociación Público-Privada (APP), el ministro del MOP resaltó el proyecto de Rehabilitación de la Carretera Panamericana Este (CPE), el cual registra actualmente un total de 1,691 empleos directos y alrededor de 4,000 puestos indirectos. De igual forma, el funcionario destacó la Rehabilitación de la Carretera Panamericana Oeste (CPO), obra que proyecta generar aproximadamente un aproximado de 2,000 empleos directos en su punto máximo de construcción, sumado a otros 4,000 puestos indirectos.
Desarrollo del Cuarto Puente sobre el Canal
Asimismo, el titular del MOP resaltó el avance físico de la megaobra del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, la cual alcanza actualmente un 37% de ejecución general. El ministro Andrade Alegre explicó detalladamente que la obra emplea en este momento a unas 2,000 personas y adelantó que en los próximos seis meses la cifra aumentará a 3,000 trabajadores distribuidos operativamente entre la estructura del puente y sus respectivos accesos viales.
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