Informe de Gestión: Aumento del Vale Digital, convocatoria para designación de nuevos magistrados, equidad digital, creación de institutos y equiparación de la Zona Libre de Colón

Presidente Cortizo Cohen rinde informe de gestión a la Nación

• También anunció que a partir de abril próximo convocará nuevamente al proceso para la designación de dos nuevos magistrados de la Corte.

• El Ejecutivo presentará propuesta para asegurar equidad digital en los centros educativos, el derecho a la educación gratuita y obligatoria desde preescolar hasta la media.

• Cortizo Cohen anunció además creación del Instituto de Planificación para el Desarrollo, el Instituto de Meteorología e Hidrología y la equiparación de la Zona Libre de Colón con el Área Económica Especial Panamá-Pacífico.

Panamá 2 de enero de 2021. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen presentó este sábado 2 de enero, su informe a la Nación, durante la ceremonia de instalación del segundo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.

Al iniciar lo que denominó «rendición de cuentas a la Nación», el presidente dijo que como ser humano y como panameño, lo primero es expresar a cada uno de los que ha perdido a un ser querido en esta batalla, el dolor y el vacío que hoy sufren por su pérdida, que en muchos casos ni siquiera pudieron despedirse y de muchas familias que todavía tienen a alguno de los suyos, luchando por su vida.

«Como Presidente, créanme, es la carga diaria más dura y difícil en el trabajo que me toca llevar adelante porque sus tristezas, sus lutos son compartidos dentro de la familia panameña, que somos todos, hijos del mismo país y es parte de un mismo destino, enfrentar la más profunda y devastadora crisis sanitaria, social y económica que ha vivido Panamá», indicó el mandatario.

Este informe a la Nación, es distinto porque marca las diferencias entre l0s compromisos adquiridos, las promesas cumplidas, los enormes esfuerzos para encontrar el mejor balance entre la salud, lo social, lo económico y el porcentaje de ejecución del presupuesto de 2020,» y hablar de ese balance puede parecer fácil, pero para encontrarlo se requiere prudencia y al final como presidente decidir las acciones que se ejecutarán» destacó.

Cortizo Cohen recordó que al tomar posesión se comprometió a 14 acciones prioritarias que debían cumplirse en los primeros meses de su gobierno. Todas ellas fueron cumplidas, dijo. Lo primero fue un nuevo orden constitucional presentado a la Asamblea en julio de 2019, la aprobación de una nueva Ley de Contrataciones Públicas, que disminuye la discrecionalidad de los funcionarios.

También fue aprobada la Ley de Asociaciones Público Privada para atraer inversiones y generar empleos; fue ejecutado el Programa Austeridad con Eficiencia; el Programa del Vaso de Leche que ya es 100% de producción nacional; ejecutamos el Programa Estudiar Sin Hambre comprando la producción nacional; fue creado el Ministerio de Cultura y la Agencia para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones Pro Panamá y en esta legislatura se presentará la propuesta legislativa para la creación de la Autoridad para la Creación de Inversiones Pro Panamá, a fin de consolidar todos los esfuerzos para la atracción de buenas inversiones directas extranjeras.

Recordó el mandatario que desde el 3 de agosto de 2020 se creó y está en ejecución el Programa Banca de Oportunidades; se estableció el Plan Manos a la Obra a nivel distrital para el mantenimiento de infraestructuras viales; se aprobó la ley que exonera el pago del impuesto de transferencia para el inventario actual de viviendas; se aprobó la ley que extiende el interés preferencial para viviendas de 120 mil hasta 180 mil balboas; la Ley de Leasing Inmobiliario para facilitar la adquisición de viviendas a jóvenes panameños y fue creada la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales, detalló el presidente en su informe.

Finalmente, tal como se anunció en aquel informe, el Gobierno gestionó el financiamiento para los pagos atrasados a proveedores y contratistas del Estado, con los que se pudo cumplir.

El presidente Cortizo Cohen reiteró que, en los últimos dos gobiernos sin pandemia, sin huracanes… la deuda pública del país se triplicó, pasando de 11 mil millones a más de 30 mil millones. «En otras palabras esos gobiernos aumentaron la deuda en 20 mil millones de balboas sin que tuvieran que tomar acciones de emergencia» señaló.

Este Gobierno asumió el país con un déficit de B/. 2 mil, 317 millones en el presupuesto de 2019 y B/. 1,836 millones en cuentas por pagar a proveedores y contratistas, a trabajadores de la salud, docentes, productores agropecuarios, a bancos por intereses preferenciales, Caja de Seguro Social.

Adicionalmente, se asumió la responsabilidad de cancelar B/. 1,155 millones en bonos vencidos emitidos por administraciones pasadas, señaló Cortizo Cohen.

«Sólo esas deudas no contraídas por nuestro gobierno sumaban B/. 5 mil, 308 millones» agregó por lo que fue necesario recurrir a deuda externa porque Panamá no tiene Banca Central, nuestro país no puede imprimir dinero y para febrero de 2020 los ingresos corrientes habían aumentado 11% por encima de lo proyectado.

Este gobierno ha gestionado 7 mil 776 millones de balboas de recursos de crédito según estimaciones del MEF, que permitió financiar la caída de los ingresos por debajo de lo presupuestado por 3 mil millones de balboas y hacer frente al presupuesto del Estado, a los 1,696 millones de balboas para pagar las amortizaciones de deuda mantener los programas de subsidios y de transferencia monetarias condicionadas por 1,651 millones de balboas.

Explicó que la diferencia de 1,417 millones de balboas más los reducidos ingresos corrientes obtenidos, es lo que nos ha permitido sufragar las necesidades del sistema de salud por los efectos de la pandemia, el Plan Panamá Solidario, los Vales Digitales y las Bolsas de Comida, la ayuda para las víctimas de los desastres naturales.

“No puede haber salud sin economía, pero tampoco economía sin salud» sostuvo Cortizo Cohen al referirse en su mensaje a la COVID 19, añadiendo que este gobierno se puso al frente de esta batalla en la cual hay que tomar decisiones difíciles tratando de encontrar un balance entre la vida, el bienestar social y la actividad económica.

Subrayó que ésta es una catástrofe inédita y que no existen decisiones perfectas y que pese a los constantes esfuerzos de muchos, el futuro de este nuevo año está en la disciplina y la conducta de cada uno y que desde hoy esa conducta escribirá la página en blanco del 2021.

Entre las acciones sociales destacadas por Cortizo Cohen para hacerle frente a la pandemia, subrayó el Plan Panamá Solidario (PPS) que entrega bolsas de comida, mega bolsas para las comarcas, bonos y vales digitales beneficiando a alrededor de 1 millón, 700 mil personas y lo lleva adelante un equipo nacional de casi 7 mil colaboradores y voluntarios.

A la fecha se han entregado 4 millones, 784 mil, 495 Bolsas Solidaria por un total de B/.113 millones de balboas y 3.1 millones de Bonos Físicos por valor de B/. 294 millones de balboas.

El PPS que fue galardonado con el Premio a la Excelencia, de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, organizado por la OEA y el BID, también ha desembolsado 6.9 millones de Vales Digitales han sido acreditados a la cédula con un valor asignado de B/. 587 millones de balboas.

«También anuncio, que a partir del lunes 1 de febrero de este año, el Vale Digital a nivel nacional se aumentará de 100 a 120 balboas condicionado al cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades de salud», dijo el mandatario.

En cuanto a las acciones para la adquisición de las vacunas, el presidente de la República señaló que contra viento y marea Panamá ha ido avanzando y dentro del Primer Trimestre de este nuevo año, se iniciará ordenadamente el proceso de vacunación.

«Hemos comprometido 56 millones de balboas para adquirir 5 millones 500 mil dosis y Panamá tiene lista la logística, la trazabilidad del cargamento, su llegada, almacenamiento, distribución y luego la aplicación y seguimiento requerido a las personas vacunadas, los equipos interinstitucionales están organizados para la misión» puntualizó.

Sobre el Plan de Recuperación Económica (PRE) presentado a la Nación el 1 de julio del año pasado en la Asamblea Nacional, dijo que su objetivo es mantener y generar la mayor cantidad de empleos e ir recuperando gradualmente la economía a través de 10 áreas de acción.

El primero de ellos es el control de la Pandemia y la vacunación de la población; la reactivación de obras de infraestructura pública bajo la modalidad de Asociación Público-Privada; el Programa Banca de Oportunidades que ya ha desembolsado fondos por más de 3.4 millones de balboas beneficiando a 878 microempresarios y emprendedores nuevos.

Le sigue el Fondo de Garantía, de B/.50 millones para micro, pequeños y medianos empresarios que ha otorgado garantías por un monto de más de B/. 3.2 millones a 937 beneficiarios y un Programa de Préstamos con tasas de intereses blandos que a diciembre de 2020 ha desembolsado B/.125 millones de balboas a través de bancos privados y estatales.

El Programa Panamá Agro Solidario que también forma parte de esta reactivación ha aprobado 1,112 préstamos por la suma de B/. 26.6 millones y desembolsado B/.11 millones balboas.

Cortizo Cohen indicó que la reactivación económica de los países pasa necesariamente por la participación del Estado como ente promotor y facilitador de inversiones «y es precisamente lo que nuestro gobierno está haciendo con el desarrollo de obras de infraestructura pública a nivel nacional».

El presidente citó el Plan Recuperando Mi Barrio que ya inició en El Chorrillo y ha licitado obras por una inversión total de B/.86.7 millones de balboas que ha creado 6,086 empleos directos en los barrios; el Fondo Solidario de Vivienda que cuenta con B/. 80 millones y el Fondo de Ahorro de Panamá, para el abono inicial de la primera vivienda cuyo valor de aplicación se incrementó hasta el rango de B/.70 mil balboas.

Otra área de acción la constituye el Fondo Especial para el Fortalecimiento del Crédito Bancario por B/. 1,000 millones, de los cuales se destinarán B/.500 millones para garantizar la solidez del sistema financiero panameño y otros B/.500 millones para facilitar el financiamiento de los sectores más afectados; construcción, comercio, restaurantes, hoteles, innovación, ciencia y tecnología, agroindustrias, industrias, exportaciones, almacenaje y distribución y turismo, explicó.

Fue aprobado un período de autorización para no tributar en base al CAIR, recibiendo 838 solicitudes de las cuales 772 han sido aprobadas.

Según la CEPAL en noticia de diciembre pasado, Panamá es el segundo país en América Latina después de Perú con mayor proyección de crecimiento económico este año proyectado en un 5.5% pese a la crisis provocada por la pandemia.

Según la CEPAL las agencias internacionales dan a nuestro país una buena calificación de riesgo y advierte un repunte en el comercio mundial que influirá positivamente en el Canal de Panamá por donde pasa el 6% del comercio mundial al igual que un aumento del comercio interno en los servicios financieros y especialmente en la construcción lo que es parte fundamental en nuestro Plan de Reactivación Económica.

Sobre la Fase 1 del Plan de Reactivación Económica, Cortizo Cohen señaló que el mes pasado después de más de 8 años de reclamos y atrasos se firmó el contrato para iniciar la construcción del Hospital del Niño «y después del abandono por parte de las dos últimas administraciones hemos entrado para habilitar en la Ciudad de la Salud 300 camas para pacientes con COVID, 80 para unidades de cuidados intensivos, y 220 para pacientes moderados y semi intensivos».

El presidente enumeró la Línea 3 del Metro cuyos trabajos inician este verano con una inversión de más de B/. 2 mil, 500 millones de balboas y que en su fase de construcción generará más de 5 mil empleos directos e indirectos para beneficiar a más de medio millón de residentes, de Panamá Oeste.

También el inicio de la construcción de la Extensión de la Línea 1 hasta Villa Zaíta cuya orden de proceder fue entregada el pasado14 de diciembre y ya realiza actividades preliminares para iniciar la obra física este mes de enero; la rehabilitación y ensanche de la carretera La Concepción-Cuesta de Piedra-Volcán Provincia de Chiriquí, inversión 84.3 millones de balboas, longitud 31 kms, con un avance del 30%.

Otras vías citadas en su discurso fueron la rehabilitación de la carretera Atalaya-Mariato-Quebro- Flores en la Provincia de Veraguas, inversión de 78.6 millones de balboas, longitud 113 kms con un avance del 4%; la rehabilitación de la Panamericana-El Jagüito-Calobre Provincias de Coclé y Veraguas, inversión 16.3 millones de balboas, longitud 31 kms, que presenta un avance del 45%; la rehabilitación de la vía Pedasí-Los Asientos-Cañas en la Provincia de Los Santos con una inversión de 18 millones, longitud de 40 kms y un avance del 60%.

Continuación de las obras de construcción y mantenimiento para la ampliación y rehabilitación de la carretera del tramo Puente de Las Américas-Arraiján en la Provincia de Panamá Oeste, inversión 370 millones de balboas longitud 10 kms avance del 31%.

Están siendo rehabilitadas la carretera Gatún-Batería 35-Achiote-Piña-Río Indio-Miguel de la Borda en la Provincia de Colón inversión de 42 millones de balboas; Carretera Guayabito-Cerro Tólica en la Comarca Ngäbe-Bugle inversión 15.3 millones de balboas y 266 kms de caminos de producción en 7 Provincias que ya han sido adjudicados.

Las construcciones de escuelas también merecieron la mención del mandatario, citando la del Colegio Anastasia Mitre en Palmas Bellas Costa Abajo de Colón; la Escuela Miguel Alba en Soná la cual se encuentra en ejecución con un 39% de avance físico, así como la Escuela Simeón Valderrama en Coclé con un avance del 96%; el IPTA Tonosí en Los Santos con un avance del 94% y la Escuela Oriente del Riscó en Bocas del Toro.

El Gobierno Nacional también entregó la orden de proceder para la rehabilitación completa del Estadio Gato Brujo Salinas, de La Chorrera hará lo propio para el reinicio a finales de este mes de la construcción del Estadio Roberto Mariano Bula en la ciudad de Colón.

La construcción de una segunda fase del proyecto Altos de los Lagos en Colón con 1,600 soluciones de viviendas en ejecución y la culminación este año de los trabajos de rehabilitación en las 149 zonas críticas afectadas por el huracán ETA y el huracán IOTA, también se incluyen en el programa, mientras que para apoyar la reactivación de la industria de la construcción se extendió hasta diciembre de 2021 el arancel de importación del cemento del 10% al 30%.

Cortizo Cohen citó 7 proyectos presentados por el Ejecutivo destinados a mantener la mayor cantidad de empleos y facilitar la reactivación económica que ya fueron aprobados en tercer debate de los cuales 6 son hoy leyes de la República:

La Ley EMMA para el establecimiento de Empresas Multinacionales de Manufactura y la Ley que aumenta de B/. 1,000 a B/. 2,000 balboas el monto del capital semilla no reembolsable para micro y pequeños emprendedores.

La Ley que crea un régimen especial tributario reduciendo el impuesto sobre la renta a las micro pequeñas y medianas empresas y la Ley que establece medidas temporales para la protección de empleos acordada en el diálogo de la Mesa Tripartita entre el gobierno, trabajadores organizados y sector privado.

En materia fiscal Cortizo Cohen mencionó la Ley 160que extendió el periodo de amnistía tributaria hasta el 31 de diciembre de 2020 y la Ley 161 de incentivos fiscales por pronto pago.

También se aprobó la Ley de Leasing Inmobiliario para dinamizar el inventario de bienes inmuebles.

Sobre la propuesta para la creación de Agro-Parques indicó que fue parcialmente vetada para mejorarla y sancionarla como ley «lo más pronto posible» mientras que está pendiente el trámite correspondiente de los 3 debates el Proyecto de la reducción del salario a funcionarios públicos que fue presentado por el Ejecutivo.

«Sin embargo, esto no impidió que muchos donáramos de manera voluntaria al Plan Panamá Solidario, aportando los funcionarios públicos a la fecha 1.8 millones de balboas», dijo.

Por otro lado, mediante proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) para generar empleos dinamizar las actividades productivas del sector privado y aumentar el consumo para poner plata en la calle, el presidente dijo que el gobierno tiene un plan agresivo de inversiones públicas.

Entre los proyectos que se evalúan y se han priorizado dentro de esta modalidad están el Programa de Mantenimiento por Estándar de 2,000 kilómetros de carreteras y rutas, caminos que representan el 80% del tránsito del país cuyo primer proyecto es el de mantenimiento por estándar de la carretera de Chepo-Cañita-Agua Fría-Yaviza que iniciará su ejecución este año; la Carretera que conecta los distritos de Arraiján y La Chorrera por Veracruz hacia Puerto Caimito conocida como “Vía Costanera” y el Corredor Norte de David.

Sobre el pago de subsidios que mantiene su gobierno, Cortizo Cohen destacó la Red de Oportunidades, B/.40 balboas por mes beneficiando a 40 mil, 982 familias en pobreza extrema; la Secretaría Nacional para la Nutrición, B/. 40 balboas por mes que beneficia a 8 mil, 449 panameños; el Pase-U, antes conocida como Beca Universal B/. 40 balboas por mes por estudiante se han desembolsado 74 millones de balboas para 665 mil estudiantes de escuelas oficiales y particulares.

Además del Pase-U y para reconocer y premiar la excelencia académica en esta administración los estudiantes en puestos distinguidos sobresalientes estudiantes en disciplinas de deportes y bellas artes y estudiantes con discapacidad reciben un doble beneficio.

A la fecha se han desembolsado del Doble Beneficio, más de 21 millones de balboas beneficiando a 82,500 estudiantes.

Agregó los Programas 120 a los 65, B/. 120 balboas por mes por adulto mayor beneficiando a 125 mil, 463 adultos mayores; Ángel Guardián, B/. 80 balboas por mes beneficiando a 19 mil, 106 personas con discapacidad. el subsidio a la electricidad, por B/. 255 millones de balboas de marzo a diciembre de 2020 que cubre a 1 millón 118 mil usuarios o sea el 95% de los clientes a nivel nacional.

Esta cifra contempla 90.7 millones de balboas del subsidio regular y 164 millones balboas del subsidio Covid-19. Se mantienen igualmente los subsidios del tanque de gas y del combustible para transporte y otros.

“Estos apoyos económicos suman un total de B/. 1,651 millones de balboas cada año y de alguna manera benefician a TODOS los panameños, agregó el presidente.

El Presidente precisó que entre las medidas tomadas para paliar los efectos de la pandemia, el Gobierno Nacional estableció las condiciones para que a ningún panameño le fueran suspendidos los servicios de agua y luz.

Además, se aprobó una segunda moratoria que extiende la suspensión de pagos hasta el próximo 30 de junio que contempla: Hipotecas, préstamos personales, préstamos a la pequeña y mediana empresa, préstamos al sector agropecuario, préstamos comerciales, préstamos al sector transporte, préstamos de auto y tarjetas de crédito.

En materia educativa, el mandatario dijo que, para beneficio de las escuelas oficiales, este año se creará un fideicomiso entre el sector público y privado que garantice buen internet a la mayoría de las escuelas oficiales y a los 300 corregimientos más vulnerables del país, los corregimientos del Plan Colmena.

Y que en 2021 “por primera vez tendremos acceso a internet en 401 centros educativos a nivel nacional y 151 de ellos con fibra óptica cerrando así la brecha digital en los 5 Panamá”.

Anunció además que en este 2021 el año el Ministerio de Educación entregará 25 mil tabletas de alta capacidad también para ir cerrando la brecha digital.

A fin de ir cerrando esa brecha digital, señaló que tras la pandemia se cambió el acceso de 139 escuelas a internet de fibra óptica más rápida y eficiente. Igualmente se instaló acceso a internet en 84 escuelas de la Comarca Ngäbe-Buglé acortando la brecha digital en la educación.

En el ámbito legislativo, Cortizo informó que este periodo legislativo, el Ejecutivo presentará un anteproyecto de ley para asegurar la equidad digital en los centros educativos, el derecho a la educación gratuita y obligatoria con 14 años de escolaridad desde educación preescolar hasta la educación media.

También propondrán a consideración del legislativo, la Equiparación de la Zona Libre de Colón con el Área Económica Especial Panamá-Pacífico, la creación del Instituto de Planificación para el Desarrollo y del Instituto de Meteorología e Hidrología, asimismo el anteproyecto de ley para la Extinción de Dominio.

Sobre el manejo de la gestión pública, el mandatario indicó que gracias al esfuerzo del equipo de gobierno, al cierre del presupuesto 2020 y a pesar de la complicada situación se logró la ejecución histórica más alta de los últimos 10 años registrando compromisos por B/. 21 mil, 560 millones.

“La gestión pública ha enfrentado en la vigencia fiscal 2020 condiciones inéditas y extraordinariamente difíciles. Que pusieron a prueba extrema la capacidad del gobierno, para encontrar un balance entre la salud lo social y lo económico”, destacó el Presidente.

Del total comprometido, se reconocieron cuentas por B/. 20 mil, 323 millones de balboas, es decir el 94% de los compromisos y se logró pagar cuentas por B/.19 mil, 134 millones de balboas que representan el 94% de las cuentas presentadas, detalló.

El mandatario, aseguró que cumplió su palabra dada hace seis meses, de convocar un dialogo nacional, lo cual hizo a través del llamado Pacto del Bicentenario: Cerrando Brechas.

“Lo sensato, lo conveniente, todo lo que nos une debe decir presente en la convocatoria nacional del Pacto Cerrando Brechas, porque a diferencia de otras convocatorias y gracias a la tecnología, este es un pacto ampliamente participativo verdaderamente democrático y transparente”, destacó.

Cortizo Cohen anunció que a partir de abril próximo convocará nuevamente al proceso para la designación de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Precisó que al final de su administración tendrá la responsabilidad histórica de haber designado 6 de los 9 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia.

Reiteró su compromiso de designar a “las personas más idóneas, de carácter, comprometidas con los mejores intereses del país y no con Presidente alguno”.

El Presidente, concluyó su Informe a la Nación, parafraseando una a Winston Churchill cunado dijo: “las tareas que se nos han impuesto no son superiores a nuestras fuerzas ni están por encima de lo que podemos soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa y la voluntad de vencer la victoria estará a nuestro alcance».

Acompañaron al presidente Cortizo Cohen en su mensaje a la Nación este 2 de enero en la Asamblea Nacional, el vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y los jefes de bancadas.

