Kaspersky advierte sobre estafa digital masiva con sitios falsos y ofertas engañosas

Detectan campaña de phishing que suplanta tiendas en línea en América Latina

La campaña de phishing se intensifica en temporada de rebajas, afectando principalmente a México, Chile y Brasil.

Los sitios falsos simulan procesos de compra reales y utilizan sellos de seguridad falsos para engañar a los usuarios.

(18/Ago/2025 – web – Panama24Horas) América Latina.- Expertos de Kaspersky han detectado una campaña de phishing masiva que opera con más de mil dominios maliciosos de origen chino, diseñados para suplantar tiendas en línea de ropa, calzado, accesorios, artículos deportivos, supermercados y tiendas departamentales en América Latina. El objetivo: robar datos personales y bancarios de los compradores. México, Chile y Brasil figuran entre los países más afectados.

Los cibercriminales utilizan anuncios en redes sociales como Facebook e Instagram, imitando marcas reconocidas y ofreciendo descuentos irresistibles. Al hacer clic en “comprar”, los usuarios son redirigidos a sitios fraudulentos que replican el diseño, logotipos y estructura de tiendas oficiales, incluyendo categorías de producto y sellos falsos de “pago seguro”.

Una vez en el sitio falso, se solicita información personal como nombre, dirección, teléfono y correo electrónico, simulando un proceso de compra legítimo. Los métodos de pago incluyen tarjeta de crédito, débito y depósitos en tiendas de conveniencia, pero los datos ingresados no se procesan en sistemas seguros, sino que son capturados por los estafadores.

Con esta información, los delincuentes pueden clonar tarjetas, realizar cargos no autorizados o vender los datos en el mercado negro. El riesgo se agrava porque, según Kaspersky, menos de la mitad de los latinoamericanos sabe cómo identificar un sitio web fraudulento.

Recomendaciones para protegerse

María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, advierte que “estas campañas aprovechan la confianza en las marcas y el atractivo de las ofertas para engañar masivamente. La educación digital y el uso de herramientas de seguridad son clave para reducir el riesgo”.

Kaspersky recomienda:

• Sospechar de ofertas demasiado atractivas

• Verificar la autenticidad del sitio web

• Confirmar que la conexión sea segura (https:// y candado)

• Usar tarjetas digitales y métodos de pago rastreables

• Instalar soluciones de ciberseguridad en todos los dispositivos

¿Ya compartiste tus datos? Si ingresaste información en un sitio falso:

• Sal inmediatamente de la página

• Contacta a tu banco para bloquear tu tarjeta

• Denuncia el incidente ante las autoridades

La campaña de phishing continúa activa y se intensifica en temporadas de rebajas y regreso a clases. La prevención y el conocimiento son las mejores defensas ante esta amenaza digital.