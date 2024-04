La Acodeco ha detectado más de 580 mil productos vencidos

Desde el 2019 hasta marzo de 2024 – Productos Vencidos

(9/Abr/2024 – web) Panamá.- La comercialización de productos vencidos es la principal anomalía detectada, durante las verificaciones de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), en todo el país.

Según informe estadístico, desde el año 2019 hasta marzo del presente año, se han encontrado 580,533 productos expirados en diferentes establecimientos comerciales, desde alimentos, medicamentos y otros de uso en el hogar.

Entre las otras irregularidades más encontradas por la Acodeco, en este período, están: la falta de precio a la vista, 29,962; productos sin fecha de vencimiento, 27,069; deteriorados 16,576; falta de Información comercial 7,335; productos con fecha no clara, 2.780; no presentan facturas (Decreto Ejecutivo No. 114 del 13 de marzo de 2020), 1,513; uso Indebido del tanque de gas de 25 libras, 794; doble precio, 618; falta a la Ley 6 de 1987 (no aplican descuento), con 603 y por no tener a la vista los respectivos letreros, con los descuentos, 524.

Cabe señalar que, en el primer trimestre del presente año, se encontraron 27,716 productos vencidos a nivel nacional.

La Acodeco ha reiterado en diversas ocasiones, sobre la importancia que los consumidores verifiquen la fecha de caducidad de todo producto perecedero antes de comprarlo. Asimismo, que los agentes económicos estén pendientes de mantener sus mercancías en buen estado y con la fecha de vencimiento vigente.

Cualquier denuncia sobre las irregularidades en locales comerciales, que sean de competencia por parte de la Acodeco, pueden ser reportadas mediante Sindi, que funciona las 24 horas los 7 días, mediante el WhatsApp y Telegram al ‪6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook y X, y la página web de esta institución.