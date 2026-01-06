LG Electronics presenta innovaciones de inteligencia afectiva en el CES 2026

• La nueva línea de productos de LG Electronics incluye robots domésticos, televisores ultra delgados y soluciones de movilidad que integran inteligencia afectiva en entornos reales.

(06/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Las Vegas, Estados Unidos.- LG Electronics presentó sus últimas soluciones con inteligencia artificial en el CES 2026 bajo el lema “Innovación en sintonía contigo”. La exposición se centró en cómo la compañía integra su inteligencia afectiva en dispositivos, soluciones y entornos domésticos, de movilidad y de estilo de vida, permitiendo que la tecnología perciba, piense y actúe con un enfoque de cuidado auténtico hacia el usuario.

Durante el evento, la empresa mostró un modelo operativo denominado “Detectar-Pensar-Actuar”, aplicándolo a robots, electrodomésticos, vehículos y televisores. Entre lo más destacado se encuentra el robot doméstico LG CLOiD™, soluciones de movilidad impulsadas por inteligencia artificial y la línea LG SIGNATURE, que celebra su décimo aniversario incorporando las últimas evoluciones tecnológicas.

Monumento En Sintonía e innovaciones en el hogar

La bienvenida al stand de LG Electronics se realiza a través del monumento “In Tune”, una instalación compuesta por 38 televisores LG OLED evo W6 Wallpaper de tan solo 9 milímetros de grosor. En la zona Living in Tune, la visión del hogar sin esfuerzo se materializa mediante el robot LG CLOiD, que realiza demostraciones en vivo de planificación de comidas, supervisión de bienestar para personas mayores y gestión automatizada de la ropa, integrándose con la plataforma ThinQ™.

La firma también presentó LG Actuator AXIUM™, una marca de actuadores robóticos que combinan motores y accionamientos en módulos compactos. Estos componentes están diseñados para ofrecer alta eficiencia y diseño ligero, sentando las bases para ventajas competitivas en el mercado de la robótica.

Movilidad y visualización avanzada

En la zona Ride in Tune, LG Electronics mostró su visión de vehículos definidos por software. Las soluciones incluyen una pantalla móvil que utiliza el parabrisas para mostrar información de realidad mixta y un sistema de visión automotriz que emplea seguimiento ocular para detectar el estado de atención de los pasajeros.

En cuanto a pantallas, se introdujeron los televisores insignia OLED evo G6 y Micro RGB evo, equipados con el procesador Alpha 11 AI Processor Gen3. Este chip cuenta con Dual Super Upscaling para mejorar la nitidez de las imágenes. Además, la zona Viewing in Tune destacó el televisor AM Micro LED AI de 136 pulgadas para contenidos de gran formato.

Entretenimiento y maestría en estilo de vida

La zona de entretenimiento incluyó configuraciones de juego con el monitor UltraGear™ OLED GX9 y productos de audio desarrollados en colaboración con will.i.am, como el LG xboom Stage 501. Los asistentes también pudieron explorar The Lab featuring FYI.RAiDiO, una experiencia radiofónica interactiva basada en inteligencia artificial.

Finalmente, la línea LG SIGNATURE, presentada junto a Poliform, mostró refrigeradores con inteligencia artificial conversacional y hornos con la función Gourmet AI, que identifica más de 80 platos mediante cámaras internas. Para cerrar la exhibición, el espacio “In Tune for Everyone” presentó el Comfort Kit y libros de fácil lectura, alineados con la visión de la empresa de ofrecer una vida mejor para todos mediante el acceso facilitado a la tecnología.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: