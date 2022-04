Llega a YouTube el segundo fin de semana de Coachella con la transmisión en vivo “Coachella Curated”

(22/Abr/2022 – web) Panamá.- Después de una increíble transmisión en vivo del primer fin de semana de Coachella, repleto de actuaciones en vivo, entrevistas con artistas, Shorts de YouTube detrás de escena, fiestas previas de YouTube Premium y más, YouTube regresará al desierto el segundo fin de semana para ofrecer la experiencia de transmisión en vivo «Coachella Curated» para los fanáticos alrededor del mundo.

Qué esperar de Coachella Curated

Coachella Curated profundiza en las historias de algunos de los artistas más relevantes de la actualidad. Desde entrevistas espontáneas de artistas a mini-documentales inmersivos, la programación seleccionada brinda a los fanáticos la oportunidad de descubrir nuevos artistas, además del contenido original y las presentaciones de los artistas que ya conocen y aman del cartel de Coachella. Esta experiencia de transmisión en vivo, muestra a Coachella desde un punto de vista diferente, al tiempo que ofrece algunas de las actuaciones más emocionantes del fin de semana pasado desde los terrenos del festival.

Coachella Curated inicia el viernes 22 de abril a las 7 PM y presentará durante el fin de semana programación especial que incluye a Anitta, Bishop Briggs, Cuco, Danny Elfman, Omar Apollo, Run The Jewels, Turnstile y muchos otros que se presentan en el festival, con presentaciones en vivo intercaladas. A partir de las 12 AM cada noche, inmediatamente después de la experiencia de contenido curado, la transmisión en vivo girará para presentar una serie de presentaciones en vivo del segundo fin de semana que incluyen a Harry Styles, Billie Eilish, Swedish House Mafia x The Weeknd, Grupo Firme, BROCKHAMPTON, Doja Cat y más. Activando tres canales en ese momento, Coachella Curated y dos canales adicionales, brindando a los fanáticos acceso a más presentaciones de música en vivo de todo el recinto del festival.

Cómo y dónde sintonizar el segundo fin de semana

Los fanáticos de la música en todas partes pueden sintonizar la transmisión de Coachella Curated desde una computadora de escritorio, dispositivo móvil, sala de estar o la aplicación YouTube Music. El cronograma de programación de Coachella Curated y los horarios establecidos de transmisión en vivo se pueden encontrar en la descripción de cada canal ahora en www.youtube.com/Coachella. Ahí, los fanáticos de todo el mundo pueden configurar recordatorios para el canal principal de Coachella Curated y los dos canales de bonificación desde ahora.

El Live Chat volverá a estar en acción en el canal Coachella Curated y de manera similar al fin de semana pasado, el canal se reproducirá hasta que comience el contenido del día siguiente.

Pases All Access para el fin de semana 2

• Fiestas previas exclusivas de YouTube Premium: los miembros de YouTube Premium disfrutaron de fiestas previas exclusivas de Premium de Cordae, 88rising y Banda MS en sus respectivos canales de YouTube antes de los sets del festival. La diversión continuará durante el segundo fin de semana con fiestas previas de Omar Apollo, Kyary Pamyu Pamyu y beabadoobee. ¡Configurá tus recordatorios!

Destacados del primer fin de semana en primera fila dentro de Coachella

El fin de semana pasado, YouTube le dio a los fanáticos de la música de todo el mundo, un pase de acceso total al muy esperado regreso de Coachella en el Empire Polo Club. Algunos de los muchos momentos memorables fueron:

• Presentaciones innovadoras: la transmisión en vivo del fin de semana uno de YouTube proporcionó a los fanáticos de todo el mundo asientos de primera fila para mostrar actuaciones impresionantes de Harry Styles, Billie Eilish, Swedish House Mafia, The Weeknd, Arcade Fire, Anitta, Karol G, 88rising, Flume, Megan Thee Stallion, BROCKHAMPTON, Doja Cat y muchos más. Si te los perdiste, visitá el canal de YouTube de Coachella ahora para ver algunos de los momentos musicales más importantes del fin de semana.

• Salón de artistas de YouTube: durante todo el fin de semana, artistas, creadores y personas influyentes de la moda se detuvieron en el Salón de artistas de Coachella de YouTube para pasar el rato, crear Shorts y capturar contenido detrás de escena. El viernes pasaron Omar Apollo, Raveena, BENOFTHEWEEK, The Regrettes y Chris Appleton, entre otros. El sábado, Japanese Breakfast, Kim Petras, Denzel Curry, Vince Staples, JID, Khalid, Girl in Red, Holly Humberstone, Lous and the Yakouza y Nicky Nicole, seguidos por la inigualable Megan Thee Stallion, Natanael Cano, Sam Fischer y más el domingo.

No te pierdas otro fin de semana de presentaciones en vivo y contenido de Coachella Curated en www.youtube.com/Coachella. Y ve todos los momentos destacados del segundo fin de semana siguiendo a @YouTube y @YouTubeMusic en Instagram y Twitter. #LetsCoachella

Vía Eureka