Apotex lanza campaña «Lo que diga la receta» para promover la salud

Farmacéutica Apotex y médicos de Centroamérica impulsan «Lo que diga la receta»

• Con la meta de proteger la salud de los pacientes, la campaña “Lo que diga la receta” busca advertir sobre los riesgos de modificar los tratamientos sin la supervisión de un profesional de la salud.

(23/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Centroamérica.- Para cuidar el bienestar de millones de pacientes en la región, la farmacéutica Apotex, en colaboración con la comunidad médica de Centroamérica, ha lanzado la campaña educativa “Lo que diga la receta”. La iniciativa busca concientizar a la población sobre la importancia de seguir fielmente las indicaciones médicas al adquirir medicamentos en las farmacias.

Riesgos de la sustitución de medicamentos

Durante una conferencia de prensa en San José, Costa Rica, el Dr. Rodolfo Salazar, médico psiquiatra y académico, advirtió que es común que en las farmacias se ofrezcan alternativas al medicamento prescrito, a menudo basadas en el precio, pero subrayó que “no todos los medicamentos son iguales”. La Dra. Karina Vargas, médica psiquiatra de la Universidad de Costa Rica, añadió que una receta médica no es una sugerencia, sino una indicación precisa basada en el diagnóstico y las necesidades de cada paciente. Alterarla sin supervisión puede comprometer la eficacia del tratamiento y poner en riesgo la salud.

El mensaje de Apotex

La campaña, que ya tiene presencia en consultorios médicos de Costa Rica, Nicaragua y Panamá, se difunde también a través de redes sociales para alertar sobre los riesgos de modificar tratamientos sin orientación profesional. El mensaje de Apotex es enfático en tres puntos clave:

• No todos los medicamentos son iguales: El efecto puede variar según su composición, calidad y proceso de fabricación.

• La salud es lo más importante: Solo el médico conoce las necesidades específicas del paciente, por lo que la receta debe respetarse.

• La calidad es clave: Un medicamento de calidad libera la sustancia activa en la cantidad y momento adecuados para el efecto terapéutico esperado.

André Soresini, vicepresidente de Apotex en Latinoamérica, afirmó que la calidad de los medicamentos no es negociable y que el compromiso de la empresa es ofrecer tratamientos confiables, eficaces y accesibles.

La campaña “Lo que diga la receta” se mantendrá activa durante el resto del año para que más pacientes exijan el cumplimiento exacto del tratamiento indicado por un profesional de la salud.