La nueva Ludoteca Juvenil fortalece el derecho al juego y la convivencia en adolescentes

MIDES y Turquía inauguran en Panamá la primera Ludoteca Juvenil móvil

Esta iniciativa móvil se suma a la red de ludotecas del país para garantizar entornos seguros y educativos en áreas urbanas, rurales e indígenas de difícil acceso.

(01/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en una alianza estratégica con la Embajada de Turquía en Panamá, ha inaugurado la primera Ludoteca Juvenil del país. Este nuevo espacio itinerante está diseñado específicamente para adolescentes entre los 10 y 17 años, con el objetivo de fomentar la sana convivencia y la recreación a través de herramientas pedagógicas modernas. El estreno de esta unidad móvil tuvo lugar durante el Festival del Libro Infantil y Juvenil, consolidando el liderazgo institucional en la creación de entornos educativos seguros.

La implementación de la Ludoteca Juvenil móvil representa un avance significativo en la política pública de atención a la adolescencia. Equipada con materiales lúdicos y educativos, la unidad busca fortalecer el trabajo en equipo, la expresión cultural y el desarrollo emocional de sus participantes. Esta iniciativa se suma a proyectos previos de éxito, como la Ludoteca Viajera Infantil —que ha impactado a más de 7,500 beneficiarios— y la Ludoteca Artística Cultural en la Ciudad de las Artes.

El proyecto ha sido posible gracias a la cooperación técnica del Gobierno de Turquía, gestionada por su embajadora Armágán Inci Ersoy. Esta colaboración internacional refuerza el compromiso del Estado panameño por ampliar la cobertura de servicios lúdicos en comunidades con acceso limitado, incluyendo zonas rurales e indígenas, garantizando que el derecho al juego sea una realidad para toda la población joven del territorio nacional.

Marco legal y expansión del sistema de aprendizaje

La operatividad de estas ludotecas se fundamenta en la Ley N.° 285 y el Decreto Ejecutivo N.° 17 de 2024, instrumentos que reconocen el juego como un componente esencial para el desarrollo humano integral. Al alinearse con la Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia (RAIPI) y la Convención sobre los Derechos del Niño, el MIDES establece las ludotecas como un servicio público especializado orientado al ejercicio de derechos fundamentales.

Como parte de su estrategia de crecimiento para el año 2026, el Ministerio tiene prevista la inauguración de nuevos centros, incluyendo la Ludoteca Fija del Parque Omar y la Ludoteca de la Ciudad de las Artes en la provincia de Colón. Estos esfuerzos conjuntos buscan articular un sistema nacional de aprendizaje y juego que genere conocimiento y fortalezca la presencia estatal en las comunidades más vulnerables del país.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: