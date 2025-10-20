Operativo interinstitucional detecta extranjeros laborando sin permisos de trabajo en la capital

Mitradel detecta cinco extranjeros trabajando sin permisos de trabajo en Bella Vista

• Tres hombres (nicaragüenses y colombiano) y dos mujeres colombianas fueron hallados sin la documentación exigida por la legislación laboral, confirmando la intensificación de la vigilancia del Mitradel.

(19/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) detectó a cinco ciudadanos extranjeros laborando de manera ilegal en comercios del corregimiento de Bella Vista, en la ciudad capital, al no contar con los permisos de trabajo exigidos por la legislación panameña.

El hallazgo se produjo durante un operativo nocturno e interinstitucional desarrollado el viernes 17 de octubre, que inspeccionó un total de 15 establecimientos comerciales del área. La entidad laboral refuerza de esta forma los controles para garantizar el cumplimiento de la ley y proteger el empleo panameño.

Detalles del Operativo y Casos Identificados

Inspectores de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del Mitradel identificaron a tres hombres (dos de nacionalidad nicaragüense y uno de origen colombiano) y a dos mujeres de nacionalidad colombiana, todos desempeñando funciones sin la debida documentación migratoria y laboral.

La acción fue un esfuerzo coordinado entre varias entidades, incluyendo el Servicio Nacional de Migración, el Ministerio de Comercio e Industria, el Municipio de Panamá, la Junta Comunal de Bella Vista y la Policía Nacional. La cooperación intersectorial busca reforzar la vigilancia sobre el cumplimiento de las leyes laborales y migratorias en el país.

Acciones Legales y Normativa Vigente

Como resultado directo de estas inspecciones, el Mitradel procedió a levantar cinco providencias por el incumplimiento de la normativa vigente. Además, se recordó a los responsables de los establecimientos la obligatoriedad de cumplir con lo estipulado en el artículo 17 del Código de Trabajo, el cual establece que por cada diez trabajadores nacionales solo puede contratarse un extranjero.

Estrategia Nacional de Empleo Digno

Estas inspecciones se enmarcan en una estrategia nacional impulsada por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino Quintero y la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño. El objetivo de esta política es defender el derecho de los panameños a un empleo digno, a la vez que se promueven el orden, la legalidad y la equidad dentro del mercado laboral del país.

Mitradel intensifica operativos contra extranjeros sin permiso de trabajo en Panamá, https://www.panama24horas.com.pa/panama/mitradel-intensifica-operativos-contra-extranjeros-sin-permiso-de-trabajo-en-panama/

El Mitradel ha reiterado que continuará desarrollando operativos de verificación en todo el territorio nacional. La meta es garantizar condiciones laborales justas, salvaguardar las fuentes de empleo para los ciudadanos nacionales y contribuir activamente a la estabilidad social y económica de Panamá.