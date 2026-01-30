Miviot entrega 397 soluciones de vivienda digna en la Comarca Ngäbe Buglé

Inversión millonaria garantiza el acceso a una vivienda digna para familias indígenas

• El ministro Jaime A. Jované C. encabezó el acto que incluyó 373 unidades de interés social y 22 casas de emergencia para damnificados por inundaciones.

(30/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Llano Tugrí, Panamá.- En una jornada que coincide con el 53.º aniversario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), familias de los distritos de Müna, Ñürüm y Nole Düima recibieron formalmente 397 soluciones de vivienda digna. Esta acción, parte de la estrategia estatal para reducir el déficit habitacional en las regiones más vulnerables, representa una transformación estructural para cerca de 2,000 personas que anteriormente habitaban en estructuras improvisadas con pisos de tierra y techos deteriorados.

Impacto social y condiciones habitacionales

El ministro Jaime A. Jované C., durante el acto realizado en la Gobernación de Llano Tugrí, destacó que la entrega trasciende la infraestructura física, simbolizando equidad y seguridad para las comunidades indígenas. Las unidades básicas entregadas están compuestas por dos recámaras, sala-comedor, cocina y baño higiénico. Como innovación técnica para la preservación del entorno, cada unidad está equipada con un tanque séptico tipo biodigestor, asegurando un manejo sanitario adecuado en las áreas de difícil acceso.

El desglose de la entrega incluye 373 residencias de interés social y 2 mejoras habitacionales. Un componente crítico de esta gestión fue la asignación de 22 viviendas de emergencia nacional, destinadas específicamente a familias que perdieron su patrimonio durante las inundaciones registradas en noviembre de 2024, brindando así una respuesta directa a las afectaciones por desastres naturales.

Inversión pública y alcance territorial

La inversión total para este proyecto en la Comarca Ngäbe Buglé asciende aproximadamente a B/. 10,069,000.00. El costo estimado de cada unidad básica se sitúa en B/. 25,000.00, mientras que las soluciones de emergencia alcanzaron los B/. 31,000.00 por unidad. La cobertura de esta entrega abarcó 16 corregimientos, entre ellos Piedra Pintada, Cerro Venado, La Trinidad, El Piro #1 y Alto Laguna.

Con la presencia de la viceministra de Asuntos Indígenas, Doris Bill Fábregas, se reafirmó el compromiso de avanzar «con paso firme» en el desarrollo integral de las poblaciones originarias. El Miviot continúa así con la ejecución de políticas públicas orientadas a elevar el estándar de vida de los sectores históricamente desatendidos del país bajo la administración del presidente José Raúl Mulino.

