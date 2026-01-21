Fortalecen conectividad en Darién mediante trabajos de mantenimiento del MOP

El MOP ejecuta mejoras en las vías rurales de Chepigana y Pinogana

• Con el uso de equipo pesado y material selecto, el MOP rehabilita tramos estratégicos en los distritos de Chepigana y Pinogana para facilitar el acceso a las comunidades.

(20/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Darién, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su Dirección Regional en la provincia de Darién, llevó a cabo una serie de trabajos de mejoramiento vial en diversas comunidades de los distritos de Chepigana y Pinogana. Estas acciones forman parte de un plan integral diseñado para fortalecer la conectividad terrestre y garantizar condiciones de tránsito seguras en las zonas rurales de la región.

Intervenciones en el distrito de Chepigana

En la comunidad de Mogocénega, las cuadrillas del MOP ejecutan labores de conformación de calzada en una extensión aproximada de 1.3 kilómetros. Para estas tareas se han empleado 130 metros cúbicos de material selecto, lo que ha permitido estabilizar y mejorar considerablemente la superficie de rodadura de la vía, beneficiando directamente a los residentes y productores locales.

Mantenimiento y drenajes en Pinogana

Por su parte, en el distrito de Pinogana se desarrollaron operativos en dos puntos estratégicos. En la comunidad de Puerto Quimba, el MOP realizó trabajos de parcheo superficial caliente en un tramo de 120 metros lineales, utilizando 500 kilogramos de asfalto frío para corregir deterioros en el pavimento y elevar los niveles de seguridad vial.

Simultáneamente, en la comunidad de San Vicente, se completaron labores de conformación de calzada y limpieza de cunetas en una longitud de 1.9 kilómetros. Para el cumplimiento de estas metas, la institución desplegó maquinaria pesada que incluyó motoniveladoras, palas mecánicas, camiones y rolas. Estas tareas de limpieza son fundamentales para asegurar un drenaje eficiente de las aguas pluviales y prolongar la vida útil de la estructura vial.

Estas intervenciones del MOP en la provincia de Darién responden al programa permanente de mantenimiento de caminos, cuyo objetivo central es optimizar la movilidad y facilitar el acceso constante a las comunidades más apartadas del país.

