Moxy Hotels debuta en CALA con la apertura de Moxy Tulum, su primer hotel en la región

Moxy Tulum: El hotel lifestyle de Marriott International llega a México con diseño bohemio y lúdico

• Ubicado frente al Parque del Jaguar y cerca de las ruinas mayas, el hotel Moxy Tulum cuenta con 122 habitaciones de diseño ingenioso y modular, además de comodidades como gimnasio 24 horas y la posibilidad de reservar una ceremonia de temazcal.

(15/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Tulum, México.- Moxy Hotels, una de las más de 30 marcas de Marriott Bonvoy, ha anunciado la apertura de Moxy Tulum, consolidándose como el primer hotel de la marca en la región del Caribe y Latinoamérica (CALA). Esta apertura es un hito clave en la estrategia de crecimiento de Marriott International, inyectando una energía fresca, juvenil e irreverente al panorama hotelero regional.

El hotel, ubicado estratégicamente frente al Parque del Jaguar y a pocos minutos de las icónicas ruinas mayas, busca atraer a una nueva generación de viajeros que buscan experiencias inmersivas y un diseño audaz.

Brian King, Presidente de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica, comentó: “La cautivadora mezcla de belleza natural, riqueza cultural y espíritu bohemio de Tulum se alinea a la perfección con la esencia atrevida y lúdica de Moxy, lo que lo convierte en el destino ideal para escribir nuestro siguiente capítulo”.

Diseño Inspirado en la Selva y Cultura Local

El diseño de Moxy Tulum se integra de forma orgánica con el paisaje tropical, manteniendo la vegetación autóctona y utilizando elementos que reflejan la identidad local:

• Welcome Area (Recepción): Incluye elementos llamativos como un banco tallado en madera con forma de jaguar y un letrero de neón que inicia el juego interactivo “Find the Jaguar”.

• Arquitectura: La fachada de arcilla evoca la energía relajada de la región, complementada con celosías inspiradas en los vibrantes colores de los juguetes tradicionales.

• Habitaciones: Las 122 habitaciones cuentan con un diseño ingenioso, mobiliario modular y distribución práctica, incluyendo 55 habitaciones Double-Double y otras con literas Twin.

El hotel también ofrece un gimnasio 24 horas y la posibilidad de reservar una ceremonia de temazcal (baño de vapor indígena tradicional).

Comer, Beber y Jugar

El Moxy Bar & Restaurant es el corazón social de la propiedad, integrado a un lobby abierto que difumina los límites entre el interior y el exterior. Los huéspedes pueden disfrutar de cócteles de autor, tapas y platos inspirados en la cocina regional en un ambiente que fusiona una estética industrial rústica con arte local, incluyendo murales pop y una majestuosa instalación con lámparas de arcilla.

Moxy Tulum no solo reinventa la experiencia lifestyle en la Riviera Maya, sino que también forma parte de Marriott Bonvoy, permitiendo a los socios ganar y canjear puntos por estadías y experiencias.