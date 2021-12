Old Navy celebra apertura de su segunda tienda en Panamá a través de una sociedad de franquicias

(2/Dic/2021 – web) Panamá.- Old Navy anunció que su franquiciada, AR Holdings, abrirá su segunda tienda Old Navy en Panamá el sábado 4 de diciembre en el centro comercial Multiplaza Pacific. Esta apertura es parte del plan de crecimiento más grande de AR Holdings para abrir una serie de nuevas tiendas en América Latina y el Caribe como parte de una sociedad de franquicias con la empresa matriz, Gap Inc.

Como el tercer país al que Old Navy está ingresando en América Latina a través de su asociación con AR Holdings, Panamá es un componente clave de la estrategia de crecimiento en la región. AR Holdings en los últimos dos meses ha abierto tiendas Gap y Banana Republic en Multiplaza Pacific, las cuales forman parte del portafolio de marcas de Gap Inc.

“Tenemos gran experiencia desarrollando y operando franquicias de prestigiosas marcas internacionales y nuestra visión es generar el mayor valor con nuestros socios comerciales. Old Navy ofrece una experiencia absolutamente incomparable en el sector minorista, brindando productos de alta calidad y de moda para toda la familia a un precio accesible en una gran experiencia de tienda. Creemos que la marca Old Navy será una de las alternativas favoritas para las familias panameñas y prometemos continuar entregando un valor agregado para nuestros socios y clientes en el país y la región en su conjunto”, comentó Antonio Burgos, Director General de AR Holdings.

“Estamos entusiasmados de hacer crecer el negocio de Old Navy en Panamá a través de nuestro modelo basado en la asociación con expertos regionales como AR Holdings que nos permiten ampliar y ofrecer nuestras marcas relevantes y orientarlas a un propósito a clientes nuevos y existentes en todo el mundo. Creemos que los productos asequibles y de moda de Old Navy que se venden en un entorno de compras único, divertido y familiar realmente resonarán entre los clientes de este mercado”, indicó Paula Haza, Directora Regional de América Latina.

La tienda Old Navy en centro comercial Multiplaza Pacific se lanzará con una amplia variedad de ropa y accesorios para hombres, mujeres, niños, niñas y bebés. Los clientes podrán comprar los productos Old Navy por los que la marca es conocida y amada, como prendas con el logo, ropa deportiva, conjuntos combinados para toda la familia y prendas navideñas como los icónicos jingle jammies y calcetines festivos.

Las actividades de esta gran apertura comenzarán el sábado 4 de diciembre a las 10:00 a.m. y se extenderán hasta que la tienda cierre a las 8:00 p.m., considerando todos los protocolos de bioseguridad para celebrar la apertura con los clientes y familias incluyendo atractivas promociones y descuentos en toda la tienda.

La tienda Old Navy, ubicada en Multiplaza en el segundo piso adyacente a la entrada de RibaSmith, estará abierta de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. Los clientes pueden interactuar con la marca en línea en Facebook.com/OldNavyPanama.

Vía Frontlineco