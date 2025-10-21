Expertos de 196 países se reúnen en Panamá para abordar la crisis de la biodiversidad global

Consolidación de Panamá como líder ambiental: El país es anfitrión de diálogos clave sobre la biodiversidad

• Más de mil expertos mundiales, líderes indígenas y actores clave se congregan en el país para evaluar el estado de la biodiversidad global y acelerar acciones frente a la alarmante amenaza de extinción de más de un millón de especies.

(21/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá se ha convertido en el punto de encuentro para delegados de 196 países y más de mil participantes internacionales en dos importantes reuniones para la agenda ambiental: la 27ª Reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT-27) y la 1ª Reunión del Órgano Subsidiario del Artículo 8(j) (SB8J-1) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Estas sesiones, que se llevan a cabo en la Ciudad de Panamá del 20 al 30 de octubre de 2025, están enmarcadas en el tratado internacional que orienta los esfuerzos globales para proteger la naturaleza y enfrentar la crisis de la biodiversidad.

El estado actual de la biodiversidad global genera alarma, con más de un millón de especies de animales y plantas posiblemente amenazadas de extinción en las próximas décadas. La destrucción de hábitats, el cambio de uso del suelo, la sobreexplotación, las especies invasoras y el cambio climático son identificados como los principales motores de estas pérdidas, señalando que la naturaleza está perdiendo su capacidad de sostener la vida en el planeta.

OSACTT-27: Avance en la Implementación del Marco Mundial

La OSACTT-27 es un espacio fundamental para evaluar el estado de la biodiversidad y revisar los avances logrados en la implementación del Marco Mundial de la Biodiversidad, adoptado en 2022.

Los debates de los expertos abarcarán una amplia gama de temas interconectados, como:

• La relación crítica entre biodiversidad y cambio climático.

• La lucha global contra las especies exóticas invasoras.

• Los vínculos esenciales entre la biodiversidad y la salud humana.

• Los desafíos específicos en los sectores de agricultura y bosques.

Las recomendaciones que se generen en estas discusiones serán presentadas posteriormente ante la Conferencia de las Partes (COP), instancia donde los ministros y jefes de Estado adoptarán las decisiones finales.

SB8J-1: El Papel de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales

De forma paralela, la SB8J-1 concentra su atención en el rol indispensable que cumplen los pueblos indígenas y las comunidades locales en la conservación de la biodiversidad.

Entre los temas centrales de esta reunión destacan:

• El reconocimiento formal de los territorios indígenas y tradicionales.

• El diseño de directrices para respaldar prácticas de restauración lideradas por las comunidades.

• La inclusión de tierras tradicionales en los procesos de planificación espacial.

• Un diálogo específico sobre el acceso a financiamiento para pueblos indígenas.

La secretaria ejecutiva del CDB, Astrid Schomaker, alertó que la crisis de la biodiversidad pone en riesgo la red de vida de la cual dependen la salud humana y las economías, enfatizando que «el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son dos caras de una misma moneda», y que la prioridad de cara a la COP17 será acelerar la acción global.

Panamá: Anfitrión y Líder Regional

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, resaltó el valor de ser país anfitrión, afirmando que Panamá, además de participar como Estado Parte del CDB, actúa como facilitador de consensos internacionales, «consolidándonos como líder regional en materia ambiental y contribuyendo a la agenda global de biodiversidad”. El ministro emitió un llamado urgente a intensificar las acciones de protección y conservación de la biodiversidad en el terreno.

A estos encuentros se suma la Cumbre de la Naturaleza ($#$NatureSummit), un evento coorganizado por Global Resilience Partners (GRP) y el Ministerio de Ambiente. Esta cumbre está enfocada en la creación de alianzas estratégicas para la restauración de 100 mil hectáreas de ecosistemas prioritarios en Panamá, cumpliendo la meta principal del Pacto de Panamá por la Naturaleza, que integra los compromisos nacionales de clima, biodiversidad, plásticos y conservación terrestre y oceánica.

El representante especial para el Cambio Climático, Juan Carlos Monterrey, indicó que a nivel nacional, estos encuentros son fundamentales por la capacidad de posicionar a Panamá como un actor activo en la protección de la biodiversidad y como sede de diálogos multilaterales, generando a su vez oportunidades de cooperación, intercambio técnico y fortalecimiento de capacidades con la llegada de delegaciones y expertos. Con la realización de OSACTT-27 y SB8J-1, el país se reafirma como un puente entre naciones, protegiendo su riqueza natural e impulsando el diálogo global para enfrentar los desafíos ambientales y climáticos del planeta.